Трое жителей Удмуртии убили отца с сыном и украли 10 миллионов рублей

Новости

Сборная Уругвая разгромила команду Эквадора на старте Кубка Америки 13:12
В Кировской области задержали двоих мужчин за убийство супружеской пары 13:12
В Севастополе силачи подняли в паре рекордные 815 килограммов 13:11
Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana 13:05
"Огневую карусель" российских Ми-24П сняли на видео в Сирии 13:04
8000-летние петроглифы найдены в крупнейшем метеоритном кратере Земли 13:01
В Азове загорелся матрасный цех 12:45
Александр Калягин назвал слухи о своей госпитализации "глупостями" 12:40
Зафиксирован резкий рост ипотечного кредита у заемщиков старше 65 лет 12:35
"Люди в черном" возглавили российский прокат 12:33
Бой на сверхзвуке: полеты Су-27 и Су-30 на малых высотах сняли на видео 12:31
Экс-министра спорта Прикамья осудили за превышение полномочий 12:30
В Беларуси готовятся к совместному учению с РФ "Щит Союза - 2019" 12:27
В Ленобласти школьник получил ожог при проведении опыта по химии 12:25
В Крыму объяснили желание бывших крымчан получить гражданство РФ 12:23
ЦБ запустил портал об экономических и финансовых исследованиях 12:15
ВЦИОМ: Россияне поддерживают желание подростков работать 12:09
В Германии ответили США на шантаж из-за "Северного потока-2" 12:08
Три человека пострадали при обрушении моста под Костромой 12:08
Москвичи увидят земляничную луну 12:06
Названы самые популярные города для медицинского туризма 12:06
Новейший зенитный комплекс "Сосна" показали на видео 12:02
Названы автомобили, считающиеся лишь средством передвижения 12:02
Госдума поручит ФАС проверить навязывание страховок банками 11:57
В Нижневартовске из-за молнии случился пожар на газозаправочной станции 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
17.06.2019 11:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Трое жителей Удмуртии убили отца с сыном и украли 10 миллионов рублей

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Ижевске трое мужчин убили 44-летнего мужчину и его 22-летнего сына. Тела с признаками насильственной смерти обнаружили в их квартире по улице Холмогорова 14 июня текущего года, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

В Оренбурге убили бизнесмена, его жену и водителя

Из квартиры потерпевших похитили имущество, в том числе драгоценности на сумму более шести миллионов рублей и 10 миллионов рублей из сейфа.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по пунктам "а", "з" части 2 статьи 105 ("Убийство двух лиц из корыстных побуждений") и пунктам "б", "в" части 4 статьи 162 УК РФ ("Разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших").

В совершении преступления подозревают троих жителей Удмуртии. Одного из них в минувшие выходные полиция уже задержала. Двое других объявлены в розыск. Информация о них и фото опубликованы на сайте СК.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить в дежурную часть МВД по Удмуртии по телефону 8(3412) 419-123; отдел полиции №2 УМВД России по Ижевску: 8(3412) 415-620 или дежурному Следственного управления СК России по Удмуртской Республике: 8(3412) 500-648, 500-168.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Экс-посол РФ в Беларуси Бабич назначен замглавы Минэкономразвития
В Крыму объяснили желание бывших крымчан получить гражданство РФ
В Германии ответили США на шантаж из-за "Северного потока-2"
Приехавший в Москву глава Дагестана попал в больницу
СМИ: В России может появиться ГОСТ для маркировки продуктов