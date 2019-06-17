Трое жителей Удмуртии убили отца с сыном и украли 10 миллионов рублей

В Ижевске трое мужчин убили 44-летнего мужчину и его 22-летнего сына. Тела с признаками насильственной смерти обнаружили в их квартире по улице Холмогорова 14 июня текущего года, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Из квартиры потерпевших похитили имущество, в том числе драгоценности на сумму более шести миллионов рублей и 10 миллионов рублей из сейфа.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по пунктам "а", "з" части 2 статьи 105 ("Убийство двух лиц из корыстных побуждений") и пунктам "б", "в" части 4 статьи 162 УК РФ ("Разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших").

В совершении преступления подозревают троих жителей Удмуртии. Одного из них в минувшие выходные полиция уже задержала. Двое других объявлены в розыск. Информация о них и фото опубликованы на сайте СК.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить в дежурную часть МВД по Удмуртии по телефону 8(3412) 419-123; отдел полиции №2 УМВД России по Ижевску: 8(3412) 415-620 или дежурному Следственного управления СК России по Удмуртской Республике: 8(3412) 500-648, 500-168.