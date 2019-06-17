В Ижевске полицейский получил семь лет за подброс наркотиков

В Ижевске осудили бывшего заместителя начальника отдела полиции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

В феврале 2016 года силовик, чтобы улучшить показатели работы, сфальсифицировал результаты оперативно-розыскных мероприятий. Под них попал 52-летний мужчина, который якобы продавал наркотики. При этом полицейский знал - мужчина к преступлению не причастен.

Он попросил знакомого молодого человека забрать из его тайника незаконно хранимые наркотики, выдать их полиции и сказать, что они куплены у 52-летнего мужчины, а потом еще сам подкинул пострадавшему в одежду наркотиков.

Из-за фальсифицированных материалов в отношении мужчины возбудили уголовное дело и поместили под стражу.

Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права занимать должности на госслужбе.