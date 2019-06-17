В Кирове возбуждено уголовное дело по факту вредных выбросов в воздух

Прокуратура Октябрьского района Кирова признала законным возбуждение уголовного дела по факту загрязнения атмосферы в областном центре, сообщило ведомство.

Сам факт выброса вредных веществ в атмосферу был зафиксирован в апреле-мае. Как установила экспертиза по данным лабораторных испытаний, концентрация загрязняющих веществ (метантиола) в воздухе в районе улиц Дзержинского и Луганской превысила предельно допустимые параметры более чем в три раза.

По данному факту УМВД РФ по Кирову возбудило уголовное дело по части 1 статьи 251 УК РФ (загрязнение атмосферы) в результате нарушений правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов в городе Кирове.

Данных о пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас устанавливается предприятие, "организовавшее" выброс.





