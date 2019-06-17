В Кировской области задержали двоих мужчин за убийство супружеской пары

В Кировской области двое мужчин с помощью ножа и отвертки расправились с семейной парой, сообщило в понедельник СУ СКР по региону.

Вечером 14 июня жители деревни Средняя Тойма Вятскополянского района обнаружили в доме тела местной семейной пары - 49-летней женщины и 53-летнего мужчины с колотыми и резаными ранами. По данному факту СУ СКР по Кировской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). И вскоре по подозрению в убийстве были задержаны двое мужчин.

Как выяснилось в ходе следствия, накануне все четверо распивали спиртное в квартире семейной пары. Как это часто бывает, в ходе застолья разгорелся пьяный скандал. Гости, один отверткой, другой ножом устроили расправу над хозяевами квартиры, а после того, как те перестали подавать признаки жизни, скрылись.

Подозреваемые заключены под стражу. Им предъявлено обвинение. Следствие устанавливает детали произошедшего.