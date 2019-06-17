Новости

Сборная Уругвая разгромила команду Эквадора на старте Кубка Америки 13:12
В Кировской области задержали двоих мужчин за убийство супружеской пары 13:12
В Севастополе силачи подняли в паре рекордные 815 килограммов 13:11
Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana 13:05
"Огневую карусель" российских Ми-24П сняли на видео в Сирии 13:04
8000-летние петроглифы найдены в крупнейшем метеоритном кратере Земли 13:01
В Азове загорелся матрасный цех 12:45
Александр Калягин назвал слухи о своей госпитализации "глупостями" 12:40
Зафиксирован резкий рост ипотечного кредита у заемщиков старше 65 лет 12:35
"Люди в черном" возглавили российский прокат 12:33
Бой на сверхзвуке: полеты Су-27 и Су-30 на малых высотах сняли на видео 12:31
Экс-министра спорта Прикамья осудили за превышение полномочий 12:30
В Беларуси готовятся к совместному учению с РФ "Щит Союза - 2019" 12:27
В Ленобласти школьник получил ожог при проведении опыта по химии 12:25
В Крыму объяснили желание бывших крымчан получить гражданство РФ 12:23
ЦБ запустил портал об экономических и финансовых исследованиях 12:15
ВЦИОМ: Россияне поддерживают желание подростков работать 12:09
В Германии ответили США на шантаж из-за "Северного потока-2" 12:08
Три человека пострадали при обрушении моста под Костромой 12:08
Москвичи увидят земляничную луну 12:06
Названы самые популярные города для медицинского туризма 12:06
Новейший зенитный комплекс "Сосна" показали на видео 12:02
Названы автомобили, считающиеся лишь средством передвижения 12:02
Госдума поручит ФАС проверить навязывание страховок банками 11:57
В Нижневартовске из-за молнии случился пожар на газозаправочной станции 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
17.06.2019 13:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кировской области задержали двоих мужчин за убийство супружеской пары

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кировской области двое мужчин с помощью ножа и отвертки расправились с семейной парой, сообщило в понедельник СУ СКР по региону.

В Татарстане обнаружили убитую семью в квартире

Вечером 14 июня жители деревни Средняя Тойма Вятскополянского района обнаружили в доме тела местной семейной пары - 49-летней женщины и 53-летнего мужчины с колотыми и резаными ранами. По данному факту СУ СКР по Кировской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). И вскоре по подозрению в убийстве были задержаны двое мужчин.

Как выяснилось в ходе следствия, накануне все четверо распивали спиртное в квартире семейной пары. Как это часто бывает, в ходе застолья разгорелся пьяный скандал. Гости, один отверткой, другой ножом устроили расправу над хозяевами квартиры, а после того, как те перестали подавать признаки жизни, скрылись.

Подозреваемые заключены под стражу. Им предъявлено обвинение. Следствие устанавливает детали произошедшего.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Экс-посол РФ в Беларуси Бабич назначен замглавы Минэкономразвития
В Крыму объяснили желание бывших крымчан получить гражданство РФ
В Германии ответили США на шантаж из-за "Северного потока-2"
Приехавший в Москву глава Дагестана попал в больницу
СМИ: В России может появиться ГОСТ для маркировки продуктов