В Москве умер 27-летний помощник депутата Госдумы из Башкирии

В Москве скончался помощник депутата Госдумы РФ из Башкирии Раян Матинов.

Сообщение о трагической смерти 27-летнего мужчины появилось на официальной странице в соцсети "ВКонтакте" депутата Госдумы РФ от Башкирии Зарифа Байгускарова.

Он отметил, что Раян был одним из "самых активных и перспективных коллег". Также отмечаются его ум, целеустремленность, дружелюбность и общительность.

Умер Раян Матинов 15 июня. Авторы сообщения выразили соболезнования родным молодого человека.

Матинов был родом из Сибая. По предварительной информации, причиной смерти могли быть проблемы с сердцем.