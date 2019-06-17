Не больше месяца требуется сейчас для того, чтобы в отдаленном селе Татарстана появилась своя лечебница. Именно столько времени нужно, чтобы собрать фельдшерско-акушерский пункт по модульной технологии. За шесть лет в республике построили уже 461 ФАП. Еще 45 строители возведут в этом году.

- Для сельчан это огромная поддержка, - рассказывает заместитель главного врача Высокогорской центральной районной больницы Фасиль Валеев. - Представьте себе, что у жителя глухой деревни случился инсульт или инфаркт, начался отек как реакция на укус пчел или открылось кровотечение после травмы. Что делать? До ближайшей больницы 50 километров. Когда еще доедет "скорая"? Так что ФАП - это единственное место, где в отдаленных селах могут экстренно оказать первую доврачебную помощь и тем самым спасти человеку жизнь.

Активно развивать на селе медицину шаговой доступности в регионе начали с 2012 года. С тех пор по предложению президента РТ Рустама Минниханова из бюджета республики ежегодно выделяют 330 миллионов рублей на совершенствование первичной медико-санитарной помощи.

2019 году на эти деньги, помимо десяти врачебных амбулаторий, построят по одному фельдшерско-акушерскому пункту в каждом муниципальном районе.

Лет двадцать назад это назвали бы рекордом. Сейчас - обычное дело. ФАПы теперь строят по модульной технологии, а это намного быстрее и дешевле. Тем более что за "товаром" ездить далеко не нужно.

- Готовые модульные конструкции зданий, которые легко собираются, изготавливают в Татарстане, - рассказывает заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. - Их производит завод "Нефтемаш" в Азнакаево. Он первым в стране начал выпускать подобные объекты. Модульные ФАПы, в зависимости от того, на сколько человек они рассчитаны, имеют разную площадь - 44, 62,5 или 83,3 квадратных метра. Они укомплектованы мебелью, необходимым медицинским оборудованием и расходными материалами. Это очень удобно.

Да и по деньгам, как выяснилось, выгодно. Стоимость одного такого здания в соответствии с его площадью не выше трех с небольшим миллионов рублей. Строятся модульные ФАПы быстро. Главное, чтобы местные власти не подвели. По соглашению с минстроем они в ответе за своевременный отвод земли, подготовку фундамента и прокладку коммуникаций.

Если все эти вопросы решены, монтаж модуля занимает от силы месяц. В выигрыше все - от заводчан, которым на несколько лет вперед обеспечен спрос на их продукцию, до медицинских работников и сельских жителей. В этом мы убедились, побывав в одном из ФАПов Высокогорского района.

На долю Татарстана приходится 40 процентов всех построенных в России фельдшерско-акушерских пунктов

Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Озерном, где живут 626 человек, мы нашли по ярко-оранжевой крыше - она у всех модульных ФАПов в республике одного цвета. Его построили в 2015 году. А кажется, что вчера. Он и снаружи, и внутри как новый. Сверкает все: прихожая, кабинет для приема пациентов, процедурная. Впечатление, что с момента открытия сюда вообще никто не заходил.

- Как раз перед вами ушел пациент, - улыбается фельдшер Айгуль Миндубаева. - Очередей-то у нас не бывает. За год, что я здесь работаю, экстренных случаев не возникало. Обычно люди заранее сообщают, когда придут, чтобы я не ушла на вызовы по адресам.

Но особой необходимости предупреждать фельдшера о визите нет. Этот ФАП - единственный в районе, где есть особый "домофон" с секретом. Нажмешь на кнопку - и он соединит тебя с Айгуль, где бы она ни находилась. По радиотелефону можно сообщить, что тебя беспокоит, и договориться о встрече. Есть и другие технические новшества. Например, выдвигающиеся шкафы, внутри одного из них спрятаны весы для взвешивания малышей. Или аппарат для надевания бахил. В Казани его встретишь разве что в частных медицинских центрах.

По словам Айгуль Миндубаевой, в ФАПе есть все, что нужно, чтобы оказать первую помощь, включая необходимые лекарства. Сельчане обращаются к ней по самым разным поводам. Бывает, вызывают на дом. Например, когда внезапно резко подскочило давление.

- Если в моих силах помочь человеку, помогаю, если нет - вызываю "скорую", - рассказывает фельдшер. - Но в основном занимаюсь профилактикой: слежу, чтобы вовремя выполняли назначения врача, делали прививки, проходили диспансеризацию. Но договориться с сельскими жителями бывает непросто. У всех огороды, домашние хлопоты, ехать на обследования они не хотят. Бывает, что о болезнях наших жителей я узнаю от врачей Высокогорской ЦРБ, где они состоят на учете, но толком не лечатся. Начинаю выяснять, почему, а они в ответ: вы лекарство назначьте - и все пройдет. Приходится убеждать, уговаривать.

На условия труда сотрудники модульных ФАПов не жалуются: зимой в зданиях тепло, в жаркую погоду выручает кондиционер. Хлопот с помещением тоже нет. По словам специалистов, срок эксплуатации модульных зданий - 50 лет. В Минздраве РТ утверждают, что "качество и сроки строительства ФАПов в населенных пунктах республики устраивают".

- Программа доказала свою состоятельность, - говорит Ильшат Гимаев. - На долю Татарстана приходится 40 процентов всех построенных в России ФАПов. Опыт республики уже тиражируется в других регионах, в том числе в Дагестане, Южной и Северной Осетии.

Хотя, признаются в ведомстве, когда все только начиналось, проблем со строительством фельдшерско-акушерских пунктов было немало. Не хватало обученных специалистов по сборке модульных конструкций, не устраивала скорость монтажа, отсутствовало четкое представление, каким медицинским оборудованием должен быть укомплектован ФАП. Сейчас все эти трудности преодолели, накопили опыт. Но, как и шесть лет назад, каждую субботу на совещании все, от кого зависит строительство ФАПов и врачебных амбулаторий на селе, держат отчет перед президентом РТ Рустамом Миннихановым.