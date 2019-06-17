В Удмуртии двухлетняя девочка утонула в бочке с водой

В Можгинском районе Удмуртии двухлетняя девочка утонула в бочке с водой в огороде своего дома. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Трагедия произошла накануне, около 16 часов по местному времени. По предварительным данным, ребенок, упал в бочку, играя возле дома, и утонул.

Сейчас следователи проводят проверку: осмотрели место происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего, опрашиваются соседи и родственники девочки и назначена судебно-медицинская экспертиза.