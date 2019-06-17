В Ульяновской области годовалый лосенок проник в здание училища

Специалисты вывели испуганного лосенка из здания, отвезли в лес и выпустили на волю. Фото: Пресс-служба Минприроды Ульяновской области

Вечером 14 июня в здание профессионального училища №3 в Димитровграде Ульяновской области через окно попал годовалый лосенок. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального минприроды.

На место обнаружения дикого животного выехали сотрудники охотнадзора, МЧС, ветеринарной службы и представители охотничьего общества. Они смогли вывести лося из здания, обездвижили его, отвезли подальше от города и выпустили в лес.

Отмечается, что работу специалистов значительно усложнили любопытствующие, которые принялись снимать животное на камеры телефонов: лосенок пугался вспышек.

- В случае обнаружения дикого животного нельзя делать резких движений, издавать громких звуков. Необходимо медленно удалиться на безопасное расстояние и вызвать сотрудников ветеринарии, охотнадзора, и МЧС, - напоминают экологи.