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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Оперировал премиями

Бывшему директору крупной клиники дали три года колонии
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(7887)
Суд вынес приговор по делу экс-директора новосибирского ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" Михаила Садового - он получил три года лишения свободы. Кроме того, он выплатит штраф - 300 тысяч рублей.

Громкое дело о присвоении более чем десяти миллионов рублей суд рассматривал почти 1,5 года. По версии следствия, Садовой вместе с научным консультантом клиники Сергеем Поскочиным провернули аферу с премиями сотрудников. В конце 2014 года с десяток работников получили от руководства заманчивое предложение: им будут перечислены крупные суммы в качестве вознаграждения за усердный труд, вот только часть денег они должны будут вернуть директору. Всего сотрудникам клиники было выплачено около 18 миллионов рублей. 10,7 миллиона из общей суммы работники в январе 2015 года вернули на указанный счет. Эти деньги, как считает сторона обвинения, и присвоили Садовой и Поскочин.

Фото: youtube.com
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Бывший директор, много лет возглавлявший клинику, вину отрицает. В суде он подчеркнул, что зря доверился научному консультанту НИИТО, который, когда зашла речь об уголовном деле, выехал за рубеж и до сих пор остается в международном розыске.

Между тем известный в России институт, где проводились сложнейшие операции тысячам россиян, сегодня переживает не лучшие времена. Объемы медицинской помощи здесь значительно сократились. По некоторым данным, число операций уменьшилось больше чем в десять раз: с 17 тысяч до 1,5 тысячи в год.

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