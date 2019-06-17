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17.06.2019 15:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На окраинах Норильска подростки столкнулись с белым медведем

Текст: Дмитрий Лапин (Красноярск)

В окрестностях Норильска подростки встретили белого медведя. Этот случай не на шутку удивил и встревожил местных жителей - к жилым кварталам города полярный хищник выходил последний раз в 1970-е годы.

Фото: iStock
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Снятые на камеру сотового телефона снимки и видео сделали подростки, которые катались на мопедах и в тундре неподалеку от окраины Талнаха увидели сильно исхудавшего белого мишку. Хищник вел себя спокойно, практически не обращая внимания на ребят.

Когда кадры с медведем появились в местных соцсетях, норильчане встревожились - этот зверь, несмотря на размеры, неуклюж только в мультфильмах. На самом деле белый медведь может с места прыгнуть метров на шесть, а также спокойно догоняет в тундре или на льдах любое обитающее там живое существо - на короткое расстояние он бежит быстрее северного оленя. Другое дело, что возле Норильска этому зверю делать нечего: ареал его обитания - берег Северного Ледовитого океана, откуда до Норильска - больше полутысячи километров.

Сейчас специалисты решают, что делать с опасным гостем. Скорее всего, его судьбу определят охотоведы и биологи из регионального министерства природных ресурсов и экологии. Понаблюдав некоторое время за мишкой, они решат, куда его отправить - в красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей", другой зоопарк или вернуть в естественную среду обитания, на берег холодного Карского  моря.

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