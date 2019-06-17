Новосибирские спасатели освободили застрявших в гудроне щенков

Спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) в Новосибирске вытащили из жидкого гудрона трех щенков.

Звонок о попавших в беду животных поступил в воскресенье на телефон оперативного дежурного МАСС. Сторож одного из транспортных предприятий сообщил, что щенки оказались в ловушке на улице Моторная в Ленинском районе.

Прибыв на место, спасатели обнаружили собак возле уложенных бетонных блоков, в разлитом из бочки гудроне. Очевидцы сообщают: чтобы достать щенков, спасателям пришлось использовать подручные инструменты - шанцевый и слесарный инструмент. Приходилось действовать аккуратно, чтобы не навредить животным.

Операция по спасению заняла два часа. "Помощь оказана, щенки освобождены из гудрона", - говорится в сообщении МАСС в соцсети. Пострадавших отвезли в ветклинику.