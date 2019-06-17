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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Гид с опытом жизни

Пенсионеры Новосибирска учатся проводить экскурсии
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(7887)
В Новосибирске экзамен на экскурсоводов сдала первая смена пенсионеров - пожилых людей готовят к роли бесплатных гидов для туристов перед грядущими крупными спортивными событиями.

- Мы с вами стоим на Театральной площади. Здесь расположены не только театр "Красный факел" и известный кукольный театр, но и ДК "Октябрьской революции", в народе получивший прозвище "Кобра". Именно тут впервые за Уралом была исполнена седьмая симфония Шостаковича, причем в зале присутствовал сам автор, - от волнения будущий экскурсовод Анатолий Иванченко нет-нет да заглядывает в шпаргалки. Всю сознательную жизнь 64-летний ветеран труда проработал электромехаником связи, но, выйдя на пенсию, отсиживаться дома не захотел. Решил учиться на гида.

Фото: Нозим Каландаров/ТАСС
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Экскурсоводов готовят в Новосибирском центре серебряного волонтерства. Первые девять выпускников уникального учебного курса готовятся водить по интересным местам сибирской столицы группы российских и иностранных гостей. Туристический бум в Новосибирске ожидается в дни проведения чемпионата мира по волейболу в 2022-м и хоккейного мирового первенства среди молодежи в 2023 году. Пока будущие гиды прошли первый этап обучения, а экзамен сдавали, как говорится, в полевых условиях - на экскурсионных маршрутах.

- В первую очередь важно, насколько хорошо человек знает текст, для экзамена каждый из волонтеров готовил собственный материал. Необходимо знать историю города в целом, уметь импровизировать, отвечать на вопросы, увлекательно презентовать материал, - отмечает принимавшая экзамен руководитель проектного отдела Агентства развития социальной политики Новосибирска Ольга Ленинг. - Настоящий гид должен быть готов даже к конфликтным ситуациям, ведь некоторые слушатели любят поспорить с экскурсоводом насчет дат и цифр. Смягчить конфликт, вновь захватить внимание группы - это особый навык.

По словам Елены Воротниковой, автора экскурсионных маршрутов по Новосибирску и Новосибирской области, городу очень нужны хорошие гиды.

В Новосибирске туристический бум ожидается в дни чемпионата мира по волейболу в 2022-м и первенства по хоккею в 2023 году

- Новосибирск вроде бы молодой город , - говорит она, - Но его улицы буквально пропитаны историями неординарных людей и событий. И о них нужно уметь рассказать. Кто-то может хорошо знать историю, но не умеет эту информацию подать. Кто-то, наоборот, может увлечь, но ему не хватает глубины знаний. И тех и других необходимо обучать.

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