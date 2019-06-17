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17.06.2019 08:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Шесть городов-миллионников определили свои границы

Текст: Ольга Игнатова
В первом квартале нынешнего года в Единый государственный реестр недвижимости внесены границы сибирской столицы - Новосибирска. Свои границы также определили Москва, Нижний Новгород, Казань, Волгоград и Краснодар.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Всего за январь-март 2019 года в госреестр недвижимости внесены сведения о более 1,9 тыс. границ населенных пунктов. К 1 апреля 2019 года наибольшее число границ внесено на территории Чувашской Республики - 98,6%, Краснодарского края - 94,4%, Белгородской области - 91,3%, Алтайского края - 87,4%, Владимирской области - 84%, Тюменской области - 78,9%.

Фото: iStock
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Как отмечает замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семёнова, установление четких границ позволяет предотвратить махинации с земельными участками и их использование не по назначению. Например, когда на сельхозземлях или землях лесного фонда строится торговый центр или парк развлечений. "Кроме того, отсутствие сведений о границах населенных пунктов может привести к проблемам предоставления земельных участков и размещения на них объектов капитального строительства", - добавила Марина Семенова.

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