Шесть городов-миллионников определили свои границы

В первом квартале нынешнего года в Единый государственный реестр недвижимости внесены границы сибирской столицы - Новосибирска. Свои границы также определили Москва, Нижний Новгород, Казань, Волгоград и Краснодар.

Всего за январь-март 2019 года в госреестр недвижимости внесены сведения о более 1,9 тыс. границ населенных пунктов. К 1 апреля 2019 года наибольшее число границ внесено на территории Чувашской Республики - 98,6%, Краснодарского края - 94,4%, Белгородской области - 91,3%, Алтайского края - 87,4%, Владимирской области - 84%, Тюменской области - 78,9%.

Как отмечает замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семёнова, установление четких границ позволяет предотвратить махинации с земельными участками и их использование не по назначению. Например, когда на сельхозземлях или землях лесного фонда строится торговый центр или парк развлечений. "Кроме того, отсутствие сведений о границах населенных пунктов может привести к проблемам предоставления земельных участков и размещения на них объектов капитального строительства", - добавила Марина Семенова.