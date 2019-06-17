Томские ученые научились выращивать клубнику в Арктике

Специалисты Томского политехнического университета разработали светодиодную систему, которая позволяет регулировать освещение в теплицах таким образом, что, например, клубника будет расти даже во время полярной ночи в Арктике или на космических станциях.

Как сообщил ТАСС инженер-исследователь кафедры лазерной и световой техники ТПУ Сергей Туранов, в данный момент разработчики заняты автоматизацией системы.

По словам ученого, система состоит из комбинации разных светодиодов - синего, белого, красного. К ним будут добавляться ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. "Уникальность системы в том, что мы будем управлять каждым цветом. А сложность в том, чтобы понять, какие параметры нужны для каждого конкретного растения", - говорит Сергей Туранов.

Система уже протестирована на листьях салата, огурцах, пшенице, клубнике и помидорах. Создан первый вариант облучателя, с помощью которого при ручной настройке регулируют освещение для выращивания различных культур даже без солнечного света. Автоматизировать устройство планируют в 2020 году.

В работе участвуют сотрудники лаборатории физиологии и биотехнологии растений Томского государственного университета. Здесь научились регулировать продукты облучения. К примеру, уже известно, что красный цвет определенной длины волны позволяет растениям больше выделять углеводы. При этом ягоды становятся слаще. Для усиления белкового обмена необходимо больше синего должно и чуть-чуть ультрафиолета.

По оценке ученых, за четыре года оснащенная прибором теплица полностью себя окупит. Особенно эффективной система может стать в зонах рискованного земледелия, в том числе в Арктике.

Ранее сотрудники Биологического института ТГУ разработали новый состав концентрата раствора для выращивания томатов без использования грунта. Этот вариант также оптимален для зон критического земледелия - северных регионов и Арктики.