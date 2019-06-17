Участникам ретро-ралли "Пекин-Париж" показали немецкое село в Сибири

Участникам международного ретро-ралли "Пекин-Париж" показали "маленькую Германию" внутри России. Это село Подсосново Немецкого национального района в Алтайском крае.

Как рассказали организаторы Общественному телевидению России (ОТР), эта остановка была запланирована специально, чтобы немецкие экипажи, а их около 40, познакомились с уникальной территорией.

В Подсоснове экипажи встретили традиционным немецким праздником "Зоммерфест". "Несмотря на сильный дождь, зрителей собралось много. Все экипажи кормили горячим обедом, гости праздника могли бесплатно продегустировать блюда немецкой кухни", - сообщает ОТР.

В международном ралли на старинных автомобилях участвуют машины, выпущенные до 1975 года. Гонка стартовала в начале июня в Китае. В ней соревнуются представители 26 стран. Общая протяженность маршрута - примерно 15 тысяч километров. В минувшую субботу у новосибирцев была возможность рассмотреть машины, сделать фотографии. Ралли традиционно остановилось у театра оперы и балета на отдых и техосмотр.

По словам участника пробега Сергея Рогулина, маршрут не простой, 20 автомобилей пришлось отправить на ремонт в Новосибирск. "Проехали по Горному Алтаю и Кемеровской области - еще на эвакуаторах. Ну, дороги русские... Но ничего, все оперативно чинится, после ночевки, - опять в дорогу", - сказал ОТР Рогулин.

Справка "РГ"

Село Подсосново образовано в 1894 году, расположено в 20 километрах от административного центра - Гальбштадта. В нем проживает чуть более двух тысяч человек.