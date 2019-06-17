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17.06.2019 09:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кузбассе проверят инцидент с расколовшимся в вене больного катетером

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Служебная проверка по факту инцидента, произошедшего в одной из больниц областного центра, началась в Кузбассе.

Свердловская больница выплатит миллион рублей ослепшей пациентке

Как сообщает ТАСС со ссылкой на областной департамент охраны здоровья населения, в минувшую пятницу в медучреждение доставили пациента с подозрением на пневмонию. При оказании первой помощи бригада "скорой" поставила ему капельницу. А в больнице медики обнаружили, что пластиковый наконечник катетера раскололся, из-за чего его фрагмент мог попасть с кровотоком в сердце пациента.

Чтобы избежать осложнений, мужчину перевели в отделение сосудистой хирургии Кемеровской областной клинической больницы, где ему сделали ангиографию (исследование сосудов). О результатах процедуры не сообщается.

Департамент охраны здоровья населения проводит служебную проверку. Состояние пациента удовлетворительное, он принимает лечение от пневмонии, находясь под контролем сосудистых хирургов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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