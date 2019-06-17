В Кузбассе проверят инцидент с расколовшимся в вене больного катетером

Служебная проверка по факту инцидента, произошедшего в одной из больниц областного центра, началась в Кузбассе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на областной департамент охраны здоровья населения, в минувшую пятницу в медучреждение доставили пациента с подозрением на пневмонию. При оказании первой помощи бригада "скорой" поставила ему капельницу. А в больнице медики обнаружили, что пластиковый наконечник катетера раскололся, из-за чего его фрагмент мог попасть с кровотоком в сердце пациента.

Чтобы избежать осложнений, мужчину перевели в отделение сосудистой хирургии Кемеровской областной клинической больницы, где ему сделали ангиографию (исследование сосудов). О результатах процедуры не сообщается.

Департамент охраны здоровья населения проводит служебную проверку. Состояние пациента удовлетворительное, он принимает лечение от пневмонии, находясь под контролем сосудистых хирургов.