В кузбасском парке "взбесилось" колесо обозрения

Парки в кузбасском городе Белово проверяют на предмет безопасности после ЧП с колесом обозрения.

Поводом к проверкам, которые проводит администрация городского округа, послужил инцидент, случившийся накануне в парке "Центральном".

Очевидцы рассказывают, что проблемы с аттракционом его посетители ощутили, когда пошел ливень. Колесо вдруг стало тормозить на самом верху, потом резко пришло в движение, и находившиеся там люди начали выпрыгивать из кабинок.

- Когда пошел сильный дождь и поднялся ветер, персонал, обслуживающий аттракцион, согласно инструкции, произвел его остановку и начал поэтапную эвакуацию людей, - рассказали "РГ" в пресс-службе администрации Беловского городского округа. - Так как пандус из-за дождя стал скользким, те, кто выходил из первых двух кабинок, оступились, но серьезных травм, к счастью, не получили. В больницы обращений не было. А из остальных трех кабинок посетителей аттракциона обслуживающий персонал вывел без эксцессов. По факту инцидента проводится проверка, в том числе рассматривается вопрос о дополнительном покрытии пандуса нескользящими материалами. Проверки начались и в других парках города.