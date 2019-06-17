Новости

Бывший посол РФ в Беларуси Бабич назначен замминистра экономического развития 11:39
В Новосибирском метро подросток упал на рельсы из-за смартфона 11:39
Мошенники продали американцу вместо виллы газон шириной 30 сантиметров 11:37
Кот Алибасова Чуча начал зарабатывать сотни тысяч долларов 11:33
В Азербайджане произошла стрельба на рынке, четыре человека погибли 11:32
В столичном метро пассажир забыл пакет с деньгами 11:26
Mitsubishi сертифицировала семиместный Outlander для России 11:22
В Кирове возбуждено уголовное дело по факту вредных выбросов в воздух 11:17
Анна Семенович сильно отравилась и попала под капельницу 11:14
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах 11:12
В кузбасском парке "взбесилось" колесо обозрения 11:12
Авиакомпанию наказали после жалобы группы "Чайф" на жару в самолете 11:06
Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи 10:54
Новый Geely Emgrand GS для России не удивит 10:45
В Ханты-Мансийске пьяные подростки устроили драку в торговом центре 10:43
Более ста бывших крымчан попросили гражданство России 10:43
В Хабаровском крае осудили ударившую второклассника учительницу 10:43
В Аргентине, Уругвае и Парагвае восстановлено электроснабжение 10:41
МиГ создаст тяжелый ударный беспилотник 10:37
На Ставрополье шесть человек пострадали в ДТП с шестью авто 10:35
Лукашенко проведет переговоры с президентом Египта 10:31
Гарик Сукачев и Сергей Лазарев выступят на фестивале "Таврида" 10:22
Сотня самолетов и вертолетов примет участие в учениях на юге России 10:20
Новосибирские спасатели освободили застрявших в гудроне щенков 10:14
Названы регионы с высокой онкозаболеваемостью 10:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
17.06.2019 11:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В кузбасском парке "взбесилось" колесо обозрения

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Парки в кузбасском городе Белово проверяют на предмет безопасности после ЧП с колесом обозрения.

Поводом к проверкам, которые проводит администрация городского округа, послужил инцидент, случившийся накануне в парке "Центральном".

В Улан-Удэ только у одного батута из десяти нашли разрешение на работу

Очевидцы рассказывают, что проблемы с аттракционом его посетители ощутили, когда пошел ливень. Колесо вдруг стало тормозить на самом верху, потом резко пришло в движение, и находившиеся там люди начали выпрыгивать из кабинок.

- Когда пошел сильный дождь и поднялся ветер, персонал, обслуживающий аттракцион, согласно инструкции, произвел его остановку и начал поэтапную эвакуацию людей, - рассказали "РГ" в пресс-службе администрации Беловского городского округа. - Так как пандус из-за дождя стал скользким, те, кто выходил из первых двух кабинок, оступились, но серьезных травм, к счастью, не получили. В больницы обращений не было. А из остальных трех кабинок посетителей аттракциона обслуживающий персонал вывел без эксцессов. По факту инцидента проводится проверка, в том числе рассматривается вопрос о дополнительном покрытии пандуса нескользящими материалами. Проверки начались и в других парках города.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Более ста бывших крымчан попросили гражданство России
Бывший посол РФ в Беларуси Бабич назначен замминистра экономического развития
Приехавший в Москву глава Дагестана попал в больницу
СМИ: В России может появиться ГОСТ для маркировки продуктов
The New York Times ответила на обвинения Трампа в измене