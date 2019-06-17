В Новосибирске экс-директора НИИТО приговорили к трем годам колонии

Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.

По версии следствия, доктор медицинских наук Михаил Садовой, долгое время возглавлявший уникальную клинику, совместно с научным консультантом Сергеем Поскочиным присвоили 10,7 миллиона рублей. Эти деньги были оформлены как премии работникам НИИТО. Всего было выписано порядка 18 миллионов рублей, однако сотрудников сразу предупредили: частично премии придется вернуть.

Размер вознаграждений варьировался от 640 тысяч до четырех миллионов рублей, в среднем же заслуженные работники получали по полтора миллиона. В январе 2015 года согласно договоренности премированные работники перевели Садовому больше половины от общей суммы. После того как хищение вскрылось, Поскочин скрылся за границей и до сих пор остается в международном розыске.

Во время судебных разбирательств Михаил Садовой объяснял, что именно научный консультант вел все финансовую деятельность. Сам Садовой свою вину отрицает полностью, хотя и выплатил в счет нанесенного клинике ущерба около 1,5 миллиона рублей. По его словам, никакого умысла на присвоение денег у него не было, он просто слишком доверял своим подчиненным, которые, вероятно, в итоге провернули аферу.

Сторона же обвинения требовала для экс-директора НИИТО четыре года колонии общего режима. Как рассказал "РГ" после судебного заседания помощник прокурора Центрального района Новосибирска, в ведомстве будет дана оценка вынесенному приговору, и тогда станет ясно, стоит ли обжаловать судебное решение.