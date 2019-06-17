Новости

В Новосибирске экс-директора НИИТО приговорили к трем годам колонии 09:34
В Новосибирске водитель маршрутки ударил пассажира ножом в лицо 09:31
В горах Кабардино-Балкарии пропал 40-летний турист 09:21
В Хабаровском крае пьяная сотрудница полиции устроила ДТП 09:20
В Прикамье в результате ДТП погиб один человек и шесть пострадали 09:20
Фото: В Екатеринбурге устроили большое боксерское шоу 09:10
УАЗ вспомнил об автодаче на базе "Головастика" 09:04
Результаты ГИА стали доступны на сайте столичной мэрии 09:02
Китайские компании выразили желание закупать куриные лапки в России 09:00
СМИ: В России может появиться ГОСТ для маркировки продуктов 08:34
The New York Times ответила на обвинения Трампа в измене 08:30
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье 08:24
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости 08:13
Аномальная жара скоро вернется в Москву 07:45
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2 06:48
Росгидромет назвал самые солнечные города России 06:36
В Японии арестован порезавший полицейского мужчина 06:17
Стали известны причины аварии с ЗРК "Панцирь-С1" во Владивостоке 05:53
Шторм нарушил транспортное сообщение между Сахалином и материком 05:42
Ученые: Томатный сок поможет снизить давление и уровень холестерина 05:27
Авиакомпания проведет проверку после пропажи кота на рейсе в Москву 05:25
Два жителя Благовещенска пострадали из-за хлопка газа в жилом доме 04:45
Истребители ТОФ дозаправились на скорости 500 км/ч 04:34
Жители Сахалина остались без света из-за непогоды 04:21
В Китае нашли следы динозавра, которым около 100 миллионов лет 04:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
17.06.2019 09:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске водитель маршрутки ударил пассажира ножом в лицо

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Полиция проводит проверку по заявлению местного жителя, который утверждает, что на него с ножом напал водитель маршрутки.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе областного ГУ МВД, в ходе проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В Сочи водитель с ножом напал на полицейского

По словам молодого человека, который рассказал о случившемся в соцсетях, он вместе с другом и девушкой сел в маршрутку №18. Салон был почти пустым, в микроавтобусе ехала лишь одна женщина. Видимо, поняв, что много заработать за рейс не удастся, водитель на остановке Площадь Маркса велел всем покинуть салон, заявив, что дальше никого не повезет.

Сперва женщина, а потом и молодые люди, которым нужно было ехать почти до конечной, стали требовать либо вернуть деньги, взятые водителем за проезд, либо везти их дальше по маршруту. В пылу словесной перепалки шофер, как утверждает пострадавший, несколько раз толкнул его, на что парень попросил не трогать его и сам оттолкнул неуступчивого водителя.

В ответ тот достал из-под солнцезащитного козырька нож и ударил оппонента. По словам потерпевшего, он едва успел отклониться, чтобы удар лезвия не пришелся в шею. На лице остался глубокий порез от верхней губы до правого уха, позже в больнице ему наложили 22 шва. Однако на этот раз водитель не остановился и попытался ударить второго парня. Тот выскочил из салона и смог избежать травмы.

После того как в машине не осталось пассажиров, маршрутчик спокойно сел за руль и уехал. Потерпевшего тем временем врачи скорой помощи доставили в больницу. В полиции приняли заявление молодого человека и взяли объяснения с водителя микроавтобуса. В ходе проверки будут выявлены не только характер полученной заявителем травмы, но и все обстоятельства произошедшего.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: В России может появиться ГОСТ для маркировки продуктов
В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко
Экс-глава Генштаба Украины рассказал об атаке на батальон "Донбасс"
Приехавший в Москву глава Дагестана попал в больницу
The New York Times ответила на обвинения Трампа в измене