В Новосибирске водитель маршрутки ударил пассажира ножом в лицо

Полиция проводит проверку по заявлению местного жителя, который утверждает, что на него с ножом напал водитель маршрутки.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе областного ГУ МВД, в ходе проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По словам молодого человека, который рассказал о случившемся в соцсетях, он вместе с другом и девушкой сел в маршрутку №18. Салон был почти пустым, в микроавтобусе ехала лишь одна женщина. Видимо, поняв, что много заработать за рейс не удастся, водитель на остановке Площадь Маркса велел всем покинуть салон, заявив, что дальше никого не повезет.

Сперва женщина, а потом и молодые люди, которым нужно было ехать почти до конечной, стали требовать либо вернуть деньги, взятые водителем за проезд, либо везти их дальше по маршруту. В пылу словесной перепалки шофер, как утверждает пострадавший, несколько раз толкнул его, на что парень попросил не трогать его и сам оттолкнул неуступчивого водителя.

В ответ тот достал из-под солнцезащитного козырька нож и ударил оппонента. По словам потерпевшего, он едва успел отклониться, чтобы удар лезвия не пришелся в шею. На лице остался глубокий порез от верхней губы до правого уха, позже в больнице ему наложили 22 шва. Однако на этот раз водитель не остановился и попытался ударить второго парня. Тот выскочил из салона и смог избежать травмы.

После того как в машине не осталось пассажиров, маршрутчик спокойно сел за руль и уехал. Потерпевшего тем временем врачи скорой помощи доставили в больницу. В полиции приняли заявление молодого человека и взяли объяснения с водителя микроавтобуса. В ходе проверки будут выявлены не только характер полученной заявителем травмы, но и все обстоятельства произошедшего.