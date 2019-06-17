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17.06.2019 11:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирской области успешно решают проблему обманутых дольщиков

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области начиная с 2010 года введено в эксплуатацию 100 проблемных объектов, в том числе в 2017-м - одиннадцать, что позволило восстановить права 850 граждан. В прошлом году сдано девять многоквартирных домов (МКД), новоселье справили более 600 человек.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
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Меры, предпринимаемые правительством региона в данном направлении, получили высокую оценку на всероссийском совещании по вопросам государственного регулирования в области долевого строительства, которое прошло в минстрое РФ. "Новосибирская область по вопросу решения проблемы обманутых дольщиков признана одной из лучших в России", - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас в области ведется работа по двенадцати масштабным инвестиционным проектам (МИП). Это позволит ввести в эксплуатацию еще четырнадцать проблемных домов, строящихся с долевым участием жителей. Также в рамках МИП под контролем минстроя Новосибирской области будут предоставлены квартиры более 200 гражданам, находящимся в реестре минстроя.

Как сообщил участникам совещания заместитель министра строительства области Алексей Колмаков, с 2010 года застройщикам предоставлено пять земельных участков, что позволило ввести пять долевых объектов в Новосибирске. С 2015 по 2018 годы из областного и городского бюджетов выделено более чем 358 миллионов рублей субсидий на оплату договоров технологического присоединения проблемных объектов к инженерным сетям, благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования.

Один из эффективных инструментов господдержки жителей Новосибирской области, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, - целевая субсидия до 200 тысяч рублей для достройки проблемного объекта. В реестр на получение субсидии включено 1183 человека, сумма выплаченных субсидий уже приблизилась к 230 миллионам рублей. В текущем году пять граждан получили субсидию в сумме один миллион рублей.

Справка

В Новосибирской области действует целый ряд мер, разработанных и реализованных правительством региона и органами местного самоуправления для завершения строительства проблемных объектов и восстановления прав граждан. Так, добросовестным застройщикам предоставляются земельные участки для завершения строительства "проблемных" объектов, а также субсидии на оплату договоров технологического присоединения, оказывается поддержка при благоустройстве придомовой территории и установке лифтового оборудования. На участников долевого строительства распространяется господдержка.

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