В Новосибирском метро подросток упал на рельсы из-за смартфона

На станции Студенческая новосибирской подземки в 13.34 по местному времени подросток оказался на рельсах перед остановившимся поездом. Как рассказали в пресс-службе городского метрополитена, пострадавший упал прямо перед кабиной машиниста.

14-летний подросток за несколько секунд до падения вышел из этого же поезда. Как рассказали очевидцы, он шел, уставившись на экран смартфона, не заметил, как оказался в опасной близости от края платформы, и оступился.

Сотрудники метрополитена своевременно оказали подростку помощь, в результате инцидента он не получил серьезных травм. Согласно специальному регламенту, движение поездов было ненадолго приостановлено, но уже в 13.42 вернулось в график.