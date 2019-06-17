Депутат Госдумы сообщил о здоровье главы Дагестана

У госпитализированного накануне главы Дагестана Владимира Васильева наметилась тенденция к выздоровлению. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"Созвонился с Владимиром Абдуалиевичем... Слава Богу, нет причин для беспокойства, идет на поправку", - написал Морозов.

Руководитель республики находится на лечении в Москве. Его госпитализировали с диагнозом "воспаление легких".

На время отсутствия Васильева исполнение его обязанностей возложено на председателя правительства Дагестана Артема Здунова.