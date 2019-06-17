Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

На 250-м километре федеральной трассы "Кавказ" в Кочубеевском районе Ставропольского края столкнулись пассажирский микроавтобус Volkswagen и легковой Hyundai. Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.

- Микроавтобус находился не на маршруте, а людей перевозил в частном порядке и направлялся в Пятигорск. В момент ДТП в микроавтобусе находилось девять человек, а легковом авто - три человека. Детей среди пассажиров не было, - уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

От удара на месте погибли водитель и пассажирка легковой машины, все остальные участники аварии пострадали и были доставлены в центральную городскую больницу города Невинномысска.