Новости

СМИ: В России может появиться ГОСТ для маркировки продуктов 08:34
The New York Times ответила на обвинения Трампа в измене 08:30
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье 08:24
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости 08:13
Аномальная жара скоро вернется в Москву 07:45
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2 06:48
Росгидромет назвал самые солнечные города России 06:36
В Японии арестован порезавший полицейского мужчина 06:17
Стали известны причины аварии с ЗРК "Панцирь-С1" во Владивостоке 05:53
Шторм нарушил транспортное сообщение между Сахалином и материком 05:42
Ученые: Томатный сок поможет снизить давление и уровень холестерина 05:27
Авиакомпания проведет проверку после пропажи кота на рейсе в Москву 05:25
Два жителя Благовещенска пострадали из-за хлопка газа в жилом доме 04:45
Истребители ТОФ дозаправились на скорости 500 км/ч 04:34
Жители Сахалина остались без света из-за непогоды 04:21
В Китае нашли следы динозавра, которым около 100 миллионов лет 04:18
Экс-глава Генштаба Украины рассказал об атаке на батальон "Донбасс" 03:50
Корабли ТОФ в Японском море применили глубинные бомбы 03:33
Приехавший в Москву глава Дагестана попал в больницу 02:45
В Японии поймали напавшего на полицейского мужчину 02:05
Более 10 сирийцев погибли в результате обстрела деревни боевиками 01:25
Сообщение о минировании аэропорта Кишинева оказалось ложным 00:38
В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко 16.06.2019
Посол РФ назвал выдумкой сообщения о новом оборонном контракте с Венесуэлой 16.06.2019
В центре Москвы задержан агрессивный мужчина с ножом 16.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
17.06.2019 08:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Текст: Михаил Сухарев

На 250-м километре федеральной трассы "Кавказ" в Кочубеевском районе Ставропольского края столкнулись пассажирский микроавтобус Volkswagen и легковой Hyundai. Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.

Фото: ГУ МВД по Воронежской области
Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем

- Микроавтобус находился не на маршруте, а людей перевозил в частном порядке и направлялся в Пятигорск. В момент ДТП в микроавтобусе находилось девять человек, а легковом авто - три человека. Детей среди пассажиров не было, - уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

От удара на месте погибли водитель и пассажирка легковой машины, все остальные участники аварии пострадали и были доставлены в центральную городскую больницу города Невинномысска.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко
Экс-глава Генштаба Украины рассказал об атаке на батальон "Донбасс"
Приехавший в Москву глава Дагестана попал в больницу
Эрдоган: Поставки С-400 в Турцию начнутся в первой половине июля
Умер барабанщик "Машины времени" Сергей Остроумов