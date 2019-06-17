Новости

В Новосибирске экс-директора НИИТО приговорили к трем годам колонии 09:34
В Новосибирске водитель маршрутки ударил пассажира ножом в лицо 09:31
В горах Кабардино-Балкарии пропал 40-летний турист 09:21
В Хабаровском крае пьяная сотрудница полиции устроила ДТП 09:20
В Прикамье в результате ДТП погиб один человек и шесть пострадали 09:20
Фото: В Екатеринбурге устроили большое боксерское шоу 09:10
УАЗ вспомнил об автодаче на базе "Головастика" 09:04
Результаты ГИА стали доступны на сайте столичной мэрии 09:02
Китайские компании выразили желание закупать куриные лапки в России 09:00
СМИ: В России может появиться ГОСТ для маркировки продуктов 08:34
The New York Times ответила на обвинения Трампа в измене 08:30
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье 08:24
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости 08:13
Аномальная жара скоро вернется в Москву 07:45
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2 06:48
Росгидромет назвал самые солнечные города России 06:36
В Японии арестован порезавший полицейского мужчина 06:17
Стали известны причины аварии с ЗРК "Панцирь-С1" во Владивостоке 05:53
Шторм нарушил транспортное сообщение между Сахалином и материком 05:42
Ученые: Томатный сок поможет снизить давление и уровень холестерина 05:27
Авиакомпания проведет проверку после пропажи кота на рейсе в Москву 05:25
Два жителя Благовещенска пострадали из-за хлопка газа в жилом доме 04:45
Истребители ТОФ дозаправились на скорости 500 км/ч 04:34
Жители Сахалина остались без света из-за непогоды 04:21
В Китае нашли следы динозавра, которым около 100 миллионов лет 04:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
17.06.2019 09:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В горах Кабардино-Балкарии пропал 40-летний турист

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

В ущелье Тютюсу Эльбрусского района Кабардино-Балкарии спасатели ищут пропавшего туриста. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС республики, поисковые работы начались утром 17 июня.

Пенсионерка трое суток блуждала в лесу под Сочи

"Сообщение о пропаже мужчины 1978 года рождения в ущелье Тютюсу поступило в 6.20 утра в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР. Ведутся поисковые работы", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте ведомства.

Спасатели отправили на поиски пропавшего туриста пять специалистов из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отрада.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: В России может появиться ГОСТ для маркировки продуктов
В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко
Экс-глава Генштаба Украины рассказал об атаке на батальон "Донбасс"
Приехавший в Москву глава Дагестана попал в больницу
The New York Times ответила на обвинения Трампа в измене