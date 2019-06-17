В горах Кабардино-Балкарии пропал 40-летний турист

В ущелье Тютюсу Эльбрусского района Кабардино-Балкарии спасатели ищут пропавшего туриста. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС республики, поисковые работы начались утром 17 июня.

"Сообщение о пропаже мужчины 1978 года рождения в ущелье Тютюсу поступило в 6.20 утра в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР. Ведутся поисковые работы", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте ведомства.

Спасатели отправили на поиски пропавшего туриста пять специалистов из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отрада.