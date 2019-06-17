В КЧР обнаружили машину с телами матери и сына

В Большом ставропольском канале на выезде из города Усть-Джегуты нашли автомобиль "ВАЗ-2106" с телами двух человек, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Карачаево-Черкесии.

Погибших опознали: это женщина 1967 года рождения и ее 12-летний сын. О безвестном исчезновении своей жены и ребенка 15 июня в полицию заявил 50-летний житель Усть-Джегуты. По его словам, около 15:00 субботы его домочадцы выехали на машине в неизвестном направлении.

Поиски длились два дня. Кроме полиции и сотрудников МЧС в них принимали участие и местные жители.

На месте происшествия работают оперативники, которые выясняют обстоятельства и причины происшествия.