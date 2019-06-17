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17.06.2019 15:59
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Дзюба стал лучшим игроком "Зенита" в сезоне 2018/2019

Текст: Илья Соболев
Форвард "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком команды в сезоне 2018/2019.
Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС

Этот титул 30-летний нападающий получил по итогам голосования болельщиков. Свои предпочтения Дзюбе отдали 56,59 % респондентов. У ближайшего конкурента Себастьяна Дриусси лишь 18,72% голосов. Далее идут Сердар Азмун (15,17%), Вильмар Барриос (5,56%) и Далер Кузяев (3,38%).

В прошедшем сезоне Артем Дзюба провел за "Зенит" 37 матчей во всех турнирах. На счету форварда 13 мячей и столько же результативных передач. Добавим, что с 11 голевыми пасами Дзюба стал лучшим ассистентом минувшего чемпионата России, по итогам которого питерцы завоевали золотые медали.

Покер Дзюбы помог России разгромить Сан-Марино в квалификации Евро-2020
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