Гостем фестиваля в Заполярье станет режиссер Андрей Звягинцев

Известный российский режиссер Андрей Звягинцев планирует посетить туристический фестиваль "Териберка. Новая жизнь", который состоится в селе Териберке Мурманской области 15-16 июля. Об этом говорилось на заседании круглого стола, который состоялся в Мурманске под эгидой "Российской газеты" и был посвящен развитию событийного туризма на Кольском полуострове.

- В последний раз я разговаривала с ним об этом 15 июня, в переговоры по поводу его приезда начались еще в феврале, - рассказала корреспонденту "РГ" Светлана Солдатова, организатор фестиваля. - Сейчас он работает в Санкт-Петербурге над своим новым проектом, но очень хочет приехать в Мурманскую область. После тех съемок, которые он проводил здесь, про Териберку узнали все и до сих пор вспоминают режиссера добрым словом. Именно благодаря этому судьба Териберки, которая считалась очень депрессивным районом Мурманской области, начала меняться в лучшую сторону. Село стало настоящим туристическим брендом региона: зимой сюда приезжают любители сноукайтинга и охотники за северным сиянием, а летом - поклонники природы Арктики и шумных туристических праздников.

Туристический фестиваль проводится в Териберке уже пятый раз. В 2019 году его "изюминкой" станет киноплощадка, на которой можно будет увидеть документальные и художественные фильмы, снятые за рубежом и в разных регионах России, в том числе и в Мурманской области.

- В туристической отрасли сегодня активно обсуждается связь кинематографа и туризма, - добавила Анна Попова, начальник отдела развития туризма регионального министерства развития промышленности и предпринимательства. - Всем известен пример "Властелина колец", когда многие из зрителей, посмотревших этот фильм, поехали в Новую Зеландию, где он снимался. Наша задача - сделать так, чтобы и к нам ехали кинематографисты и прославляли Кольский край.