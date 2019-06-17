Калининградец на спор залез в трубу и застрял на семь часов

Житель Калининграда поспорил с друзьями, что залезет в бетонную трубу. Ни крупное телосложение, ни относительно небольшой диаметр трубы, мужчину не смутили, он залез в трубу и застрял. Вызволять калининградца пришлось сотрудникам Росгвардии.

Как сообщает региональное управление Росгвардии, в ведомство обратились прохожие. Они услышали крики из бетонной трубы, мужчина звал на помощь. К этому моменту, он уже семь часов просидел внутри.

Мужчину вызволили силами сотрудников вневедомственной охраны. Также на место прибыла бригада скорой помощи.

Сразу после завершения операции по освобождению, калининградца госпитализировали.