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17.06.2019 19:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Калининградец на спор залез в трубу и застрял на семь часов

Текст: Вера Черенева (Калининград)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Житель Калининграда поспорил с друзьями, что залезет в бетонную трубу. Ни крупное телосложение, ни относительно небольшой диаметр трубы, мужчину не смутили, он залез в трубу и застрял. Вызволять калининградца пришлось сотрудникам Росгвардии.

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Как сообщает региональное управление Росгвардии, в ведомство обратились прохожие. Они услышали крики из бетонной трубы, мужчина звал на помощь. К этому моменту, он уже семь часов просидел внутри.

Мужчину вызволили силами сотрудников вневедомственной охраны. Также на место прибыла бригада скорой помощи.

Сразу после завершения операции по освобождению, калининградца госпитализировали.

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