Кустурица и Брегович сыграют в Петропавловской крепости

В Петербурге 26, 28 и 29 июня пройдет международный фестиваль этнической музыки "ЭтоЭтно". Его основной площадкой станет Петропавловская крепость. Главные гости фестиваля - Эмир Кустурица и Горан Брегович.

Сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица со своим коллективом "The No Smoking Orchestra" выступит в первый день фестиваля, 26 июня. А Горан Брегович и его "Свадебно-похоронный оркестр" сыграют возле стен Петропавловки 28 июня. Наряду со знаменитостями будут выступать другие, как начинающие, так и опытные группы, играющие музыку, подходящую под определение "этническая".

В последний день фестиваля, 29 июня, сцену отдадут ди-джеям из разных стран (Россия, Македония, Германия, Греция, Сербия), чьи сеты объединятся под общим названием "ЭтноЭйфория".

Организаторы фестиваля уверены, что "ЭтоЭтно" продемонстрирует самобытность и красоту этнической музыки и станет одним из самых ярких open-air-событий нынешнего петербургского лета.

Вход на все концерты фестиваля свободный.