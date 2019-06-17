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17.06.2019 17:18
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Молодежный карьерный форум завершился в Петербурге

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
В Петербурге прошел Молодежный карьерный форум. Мероприятие это стало в городе на Неве уже традиционным, но из года в год оно расширяет свой масштаб. В этот раз в нем приняли участие более 75 работодателей, тысячи молодых людей, сотни специалистов службы занятости. Вакансий для тех, кто имеет минимальный опыт работы или не имеет его совсем, было представлено более 2500.
Фото: Пресс-служба Центра занятости населения Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба Центра занятости населения Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба Центра занятости населения Санкт-Петербурга

Одной из заметных новаций форума стали презентации исследований Социологической клиники Санкт-Петербургского университета. Прикладные исследования студентов по заказам предприятий наглядно продемонстрировали, какие результаты может принести практическое сотрудничество вуза, бизнеса и молодого творчества.

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения Санкт-Петербурга
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- Клиническая форма обучения - хороший пример практикоориентированного обучения, - подчеркнул председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко. - Да, образование должно быть фундаментальным, глубоким. Ведь за четыре или пять-шесть лет обучения человек получает знания, которые станут основой всей его профессиональной жизни на многие десятки лет. Он будет функционировать на этих знаниях вне зависимости от того, каким станет его путь в профессию: стартапер, наемный работник, предприниматель или руководитель предприятия.

И если крупные предприятия могут позволить себе устраивать регулярное переобучение или стажировки персонала, то индивидуальные предприниматели, самозанятые, работники малого бизнеса также должны иметь возможность регулярно повышать квалификацию и поспевать за веяниями времени. Соединение на одной площадке работодателей и потенциальных кадров, выстраивание надежных мостиков взаимопонимания между ними - вот задача, которую Служба занятости решает на таких форумах.

Мастер-классы, лектории, карьерные квесты и деловые игры - лишь неполный перечень того, что было предложено молодежи на форуме. Как спланировать свою карьеру? Как пройти воронку резюме? Как стать своим на новом месте работы? Об этом молодым соискателям рассказали сотрудники Центров занятости.

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения Санкт-Петербурга

Для многих слушателей открытием стал тот факт, что карьера - вовсе не обязательно "вертикальный взлет" на руководящие позиции. Горизонтальная карьера, когда специалист становится уникальным мастером своего дела, может приносить не меньше удовлетворения.

О том, как предприятия ищут таких потенциальных мастеров среди нынешних учащихся, рассказала Елена Рыдаева, начальник отдела кадров АО "Балтийского завода". Средний возраст работников на предприятии 46 лет. А уникальные специалисты, которые требуются заводу, выпускающему атомные ледоколы, нужны и сейчас, и в перспективе. А потому здесь разработана целая система по подбору нужных кадров. Здесь, например, уже несколько лет в каждом подразделении работают "молодежные бюро". Они устраивают систему стажировок, в ходе которых студенты профильных вузов, пришедшие на практику, получают задание проанализировать некую проблемную ситуацию и выдать рекомендации по ее разрешению. Рабочие группы, в которых работают студенты, защищают свои предложения девять месяцев спустя на публичной конференции.

Фото: Пресс-служба центра занятости населения Санкт-Петербурга
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На АО "Армалит" сделали ставку на молодых работников при реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости": они занимаются анализом производства и выдвигают предложения по изменению процессов. Заместитель директора по персоналу АО "Армалит" Федор Давыдовский отметил, что не все выпускники полностью подходят предприятию, поэтому заводу так или иначе приходится повышать квалификацию молодых специалистов.

Известно, что поколение Z, приходящее сейчас на рынок труда, по-иному оценивает систему приоритетов. Молодежь интересует не только высокая зарплата и возможность реализовать свои навыки, но и получение новых компетенций, саморазвитие, завязывание полезных связей для перспектив личностного и профессионального роста. Стабильность рабочего места - не в приоритете. Ценится возможность освоить смежные навыки, чтобы в случае закрытия проекта оказаться на рынке труда уже всесторонне подкованным кадром.

- Мы проводим на рабочем месте бОльшую часть своей жизни, а потому это время должно идти мне на пользу, - рассуждает, например, 23-летняя Ирина, которая пришла на карьерный форум, что быть, как сама говорит, "в курсе трендов". Работа у нее есть, но для молодой программистки важна еще и атмосфера коллектива, в котором она работает, и общественная значимость дела, которым занимается, и взаимопонимание коллег.

25-летний Равшан признается, что его гуманитарное образование оставляет не так много возможностей для желаемого трудоустройства. Но такие встречи как молодежный карьерный форум, помогают решить эту проблему: встречи напрямую с работодателями, консультации специалистов, знакомство с молодыми коллегами - хороший путь для неожиданных, но перспективных решений.

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения Санкт-Петербурга
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