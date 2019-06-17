Названы самые популярные города для медицинского туризма

Петербург стал самым популярным городом в стране для медицинского туризма по результатам опроса, который провели специалисты в связи с Днем медицинского работника. За Северную столицу проголосовали 20 процентов респондентов, сообщает агентство "ТурСтат".

Первое место Петербурга в рейтинге вполне закономерно. В городе уже несколько лет развивают медицинский туризм. Чаще всего путешественники в Северной столице пользуются услугами стоматологов, косметологов, а также отдыхают в санаториях.

На втором месте - Москва, за нее проголосовали 16 процентов респондентов, третье место заняла Казань. Столице Татарстана отдал свой голос каждый десятый опрошенный.

Также в рейтинге оказались Новосибирск (8 процентов), Сочи (4 процента), Калининград и Воронеж (по 2 процента голосов).

Создатели рейтинга также спросили про самые популярные зарубежные города для медицинского туризма. Здесь первое место занял Тель-Авив, получивший 27 процентов голосов.