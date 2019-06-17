Поисковики Северного флота нашли останки немецкого солдата

На Северном флоте завершили экспедицию по поиску исторических объектов. На территориях, где проходили бои советско-финской и Великой Отечественной войны, поисковым отрядам удалось найти останки немецкого солдата.

Как сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, экспедиция проходила в Кандалакшском районе. В ее составе были также представители Русского географического общества и регионального поискового отряда "Верман".

Поисковикам удалось обнаружить фрагменты останков немецкого солдата. При нем был жетон, который частично сохранился. Кроме того, нашли образцы советского и немецкого оружия, элементы экипировки, предметы быта и части техники. Например, детали корпуса и ходовой части советского танка БТ-7 и германского Т-ΙΙ. Нашли также советские и немецкие винтовки, патроны, каски, фляжки и другие исторические предметыы.

Часть найденных артефактов будет отправлено на реставрацию, а потом эти объекты займут место в музеях Северного флота.