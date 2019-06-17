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17.06.2019 16:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Поисковики Северного флота нашли останки немецкого солдата

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

На Северном флоте завершили экспедицию по поиску исторических объектов. На территориях, где проходили бои советско-финской и Великой Отечественной войны, поисковым отрядам  удалось найти останки немецкого солдата.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Как сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, экспедиция проходила  в Кандалакшском районе. В ее составе были также представители Русского географического общества и регионального поискового отряда "Верман".

Поисковикам удалось обнаружить фрагменты останков немецкого солдата. При нем был жетон, который частично сохранился. Кроме того, нашли образцы советского и немецкого оружия, элементы экипировки, предметы быта и части техники. Например, детали корпуса и ходовой части советского танка БТ-7 и германского Т-ΙΙ. Нашли также советские и немецкие винтовки, патроны, каски, фляжки и другие исторические предметыы.

Часть найденных артефактов будет отправлено на реставрацию, а потом эти объекты займут место в музеях Северного флота.

Власть Безопасность Армия Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Вторая мировая война
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