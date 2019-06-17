Российские режиссеры показали в Архангельске "эскизы" по Абрамову

В Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова завершилась лаборатория молодых режиссёров "Рыбный обоз". Она была посвящена столетию писателя Федора Абрамова, которое будет отмечаться в 2020 году.

Цель лаборатории - открыть новые имена, новых режиссёров из разных городов России, а также позволить им "попрактиковаться" с правом на ошибку. Напомним, что первая экспериментальная лаборатория в театре драмы прошла в 2018 году, в результате появился спектакль "Три сестры" одного из ее участников - режиссёра Глеба Володина.

Идея создания лаборатории принадлежит главному режиссёру драматического театра Андрею Тимошенко. По его словам, в этом году особенно важно было привлечь внимание к творчеству Федора Абрамова:

- Сейчас в стране идут только два спектакля по произведения писателя: у нас в театре - "Пелагея и Алька", а в Малом драматическом Петербурга - "Братья и сёстры". Больше спектаклей нет, а это обидно, потому что Абрамов заслуживает того, чтобы к нему проявляли интерес и ставили на сцене, - рассказал "РГ" Андрей Тимошенко.

Между тем из 17 "абрамовских" заявок в Архангельском театре драмы были отобраны четыре: Марии Критской из Санкт-Петербурга, Игоря Лебедева из Керчи, Алексея Шавлова из Минска и Ольги Левковской из Москвы.

Как сообщает пресс-служба драмтеатра, художественный совет отметил эскиз "Сарафан" Марии Критской как перспективно-брендовый, а "Сёмужка" Ольги Левковской, показанная на камерной сцене, "получилась комедийной, острой и лёгкой, несмотря на то, что саму сказку воспринимают и читают как лирическую историю".

Зрителям, просмотревшим все эскизы, было предложено принять участие в голосовании: лучшими они признали "Сарафан" и "Семужку". В новом театральном сезоне из них могут вырасти хорошие спектакли.