В Баренцевом море увеличилась популяция гренландских китов

В Архангельск после завершения второго этапа морской экспедиции "Трансарктика-2019" вернулось научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов". Ледокол прошел по акваториям Белого и Баренцева морей, вдоль западного побережья архипелага Новая Земля, юго-западной и северной частей архипелага Земля Франца-Иосифа.

Во время экспедиции ученые встретили в районе Земли Франца-Иосифа (это территория Архангельской области) более сотни гренландских китов - до этого в экспедициях насчитывали лишь 20-30 особей. С чем связан рост популяции, сегодня выясняется. Взяты пробы планктона, которые помогут ученым ответить на этот вопрос.

- Мы предполагаем, что киты здесь кормятся, - отметил участник экспедиции, руководитель проекта Дмитрий Глазов. - Это достаточно редкая Шпицбергенская популяция гренландских китов, которая считалась почти потерянной. Поскольку мы видели и больших и маленьких китов, мы очень надеемся, что в дальнейшем мы сможем точнее ответить на вопросы: они здесь питаются, общаются или прячутся от осадков.

В ходе исследований велись наблюдения и за нарвалами:

- Благодаря команде судна, да и самому судну мы смогли наблюдать за группой нарвалов в районе острова Джексон и острова Карла-Александра. Мы обнаружили как взрослых самцов и самок, так и особей помоложе, - рассказал Дмитрий Глазов. - На судне было много фотографов, так что при обработке данных мы сможем составить индивидуальные портреты нарвалов: своеобразные паспорта животных, обитающих в России.

Также в рейсе были выполнены три вековых океанографических разреза и шесть стандартных: взяты пробы воды и донных осадков. По словам начальника высокоширотной арктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета Владимира Соколова, за последние 15 лет толщина льда в Арктике уменьшилась в два-три раза, что связано с глобальным потеплением.

Третий этап экспедиции начнется 15 июля и продлится 18 дней на судне "Профессора Молчанова", где российские студенты получат практические навыки работы в высокоширотной Арктике.Напомним: научная экспедиция "Трансарктика-2019" включает четыре этапа, она началась весной на судне "Академик Трешников" и завершится осенью на судне "Профессор Мультановский". На каждом этапе будут проведены комплексные исследования изменения флоры и фауны в Арктических широтах.