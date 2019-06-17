В Петербург вернулась "Кармен"

Обновленный ледовый спектакль "Кармен" в исполнении сильнейших российских фигуристов начали показывать в СК "Юбилейный" Северной столицы. Автор идеи, режиссер-постановщик, генеральный продюсер шоу - Илья Авербух.

Возвращение "Кармен"

Премьера спектакля на льду "Кармен" состоялась в 2015 году. Его сыграли более 200 раз - в Москве, Сочи, Петербурге, Краснодаре, Казахстане (Алматы), Минске. Новую версию решили показать сначала именно в Петербурге.

- Санкт-Петербург - наш любимый город, много наших проектов здесь было - успешно проходят новогодние представления, а также летние, - сказал Илья Авербух. - Не все петербуржцы видели "Кармен", также рассчитываем на туристов. Мы третий год пытаемся завоевать Петербург летом, "сражаемся" с белыми ночами. Здесь огромное количество достопримечательностей, а еще и красивых, культурных мероприятий, куда гостям города хочется отправиться. Но мы не отступаем! Очень хотим, чтобы наши спектакли стали частью культурной жизни Северной столицы, традицией. Сейчас у нас своеобразное возвращение - два года мы не играли спектакль "Кармен" (родился другой ледовый мюзикл - "Ромео и Джульетта", мы привозили его прошлым летом в Петербург).

В заглавной роли яркая, темпераментная Маргарита Дробязко. В роли Тореадора, как и прежде, великолепный Алексей Ягудин. В спектакле по-прежнему занят Повилас Ванагас - у него роль фабриканта Тито Бельтрана, из-за которого разгорелся конфликт между его девушкой Еленой и Кармен и последнюю посадили в тюрьму.

Роль Хозе исполняет Роман Костомаров, Микаэлу играет Оксана Домнина. Увидим Марию Петрову и Алексея Тихонова, Албену Денкову и Максима Ставиского и других чемпионов, любимцев миллионов зрителей.

- В шоу задействовано более 60 артистов, - рассказал Илья Авербух. - Мы провели большую работу. "Юбилейный" - уже наша родная площадка, мы много здесь выступаем, поэтому можно быстро построить масштабные декорации. Балет современной хореографии, который занят в нашем спектакле - это петербуржцы, нам очень приятно с ними работать. Фламенко и песни на испанском исполняет наша гостья из Испании Olga Domenech Terroba, известная певица, танцовщица. Также вокальные партии у солистов московских мюзиклов Светланы Светиковой и Сергея Ли.

Ледовое шоу поставлено на музыку французского композитора Жоржа Бизе и современного российского композитора Романа Игнатьева. Авторы либретто - Алексей Шнейдерман, Екатерина Цанава, Илья Авербух.

Популярный жанр

Как точно определить жанр постановок Ильи Авербуха? Ледовый мюзикл? Ледовое шоу с элементами цирка, оперы, концерта и буффонады? Это не совсем "ледовый спектакль" - здесь не говорят на сцене артисты. Поют, конечно, не фигуристы, а артисты мюзиклов. Выдающийся тренер Татьяна Тарасова дала такое определение тому, что делают на льду фигуристы - "площадное искусство" - между цирком, театром, поиском себя на ледовой земле. Вот что говорит Авербух:

- Мы ищем свою дорогу. Аналогов тому, что делаем, нет в России, мире. Есть много ледовых постановок для детей, спектаклей для всей семьи, мы тоже в этом жанре работаем. Но у нас свой путь - ледовый спектакль для взрослой аудитории. Зритель приходит не только увидеть своих любимых фигуристов, посмотреть на элементы ультра-си, а и для того, чтобы насладиться синтезом различных видов искусств. Российскому зрителю это легло на душу. Мы делаем большой шаг в Европу. В прошлом году спектакль "Ромео и Джульетта" показали на исторической площадке Арена-ди-Верона в Италии. В этом году "Кармен" отправится на "Русские сезоны" в Берлин.

Часто спрашивают, есть на нашем "поле" конкуренция? Если мы все - коллективы - существуем, значит, у каждого есть свой зритель. Евгений Плющенко сфокусировал внимание на зимний период, Татьяна Навка - на семейные, детские представления. У меня большие гастрольные туры, шоу, есть специальные корпоративные мероприятия, спектакли для детей, взрослых. У всех качественные представления. Кто-то делает акцент на драматургию, кто-то - на состав участников или спецэффекты. Все это популяризирует ледовые шоу. Сколько они еще будут востребованы- никто не знает. Например, в Северной Америке 20 лет назад был настоящий бум ледовых шоу, гигантские туры, у каждого чемпиона было свое шоу, в которое он собирал друзей, но теперь американские и канадские шоу не так популярны. Может, и мы к этому придем.

А участник всех шоу Авербуха Алексей Ягудин, олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, добавил:

- Могу ответить на вопрос "почему вы до сих пор существуете, хотя сильнейшая конкуренция вокруг?". В прошлом году вижу, как Илья Авербух на парковке сочинского "Айсберга", спортивного комплекса, где мы выступаем, бегает с воздушным змеем. Спрашиваю: "Ты решил детство вспомнить?" - "Нет, - говорит, - хочу в спектакле "Ромео и Джульетта" еще наполнить один кусочек". Наверное, из-за такой тщательной работы нашего худрука, который вычищает сцены до мелочей, постоянно что-то переделывает, мы и существуем.

Дословно

Маргарита Дробязко, призер чемпионатов Европы и мира в паре с Повиласом Ванагасом, о Кармен, как призналась, не мечтала.

Маргарита Дробязко: Мне очень нравится спектакль Ильи Авербуха, и исполнять в нем главную роль - большое счастье. Когда Кармен играла Татьяна Навка, у меня была шикарная роль - Елена (возлюбленная управляющего фабрикой Тито Бельтрана), и мне было так жалко отдавать ее! Роль Елены Илья создал именно для меня, и в прошлом сезоне я исполняла то ее, то Кармен, когда Таня отсутствовала. Мне нравится кататься с Ромой Костомаровым (Хозе), но, если честно, хотелось бы побольше кататься с Повиласом (Тито Бельтран).

Ваши родители видели вас в роли Кармен?

Маргарита Дробязко: Только папа. Мама, я думаю, была бы счастлива, но как раз в тот год, когда мы репетировали спектакль, она ушла из жизни. Я в то время думала о ней, ее любовь охраняла меня, и это мне сильно помогало. Трагедия в жизни, а на льду все получалось, отскакивало от зубов.

А в жизни, будь вы Кармен, какого мужчину выбрали бы - Хозе, Тито или Тореадора (Ягудин)?

Маргарита Дробязко: (Рассмеялась). Ну…По оригиналу (новелла Мериме) выбрала бы Хозе, он действительно любил Кармен, пожертвовал ради нее всем - карьерой, жизнью, а для Тореадора она - очередная интрижка. А по нашей версии спектакля выбрала бы фабриканта (моего мужа)! Я же не могу выбрать Хозе, потому что наш Хозе - муж Оксаны Домниной, а Тореадор - муж Татьяны Тотьмяниной.

Отдельная "песня" - ваши изумительные костюмы!

Маргарита Дробязко: Да, их много, целая раздевалка. Работали прекрасные художники и пошивочный цех. И я всегда принимаю участие в дизайне моих костюмов. Еще есть костюмы Татьяны Навки. Костюмерам, конечно, приходится нелегко - переодевать меня за считанные секунды, но, думаю, скоро приноровимся, будем успевать.

Алексей Ягудин (Тореадор Игнасио Вола).

По замыслу Ильи Авербуха, Тореадор (мираж, видение) был послан Кармен как рок, судьба, когда она была маленькой девочкой, а в ее дальнейшей реальной жизни является к ней как тореадор.

Вы одиночник, но в "Кармен" катаетесь не только один. Ваши ощущения?

Алексей Ягудин: Мне всегда нравились групповые номера, даже больше, чем соло, они будоражат, чувствуешь не просто силу одного персонажа, а коллективную работу. В сцене карнавала, к примеру, у нас действие происходит и на льду, и на площадке наверху выступает танцевальный коллектив. Иногда я смотрю со стороны, с трибуны и вижу, что когда все работает слаженно, синхронно - рука в руку, пальчик к пальчику, это действительно круто.

Илья Авербух сказал про вас: "Лёше больше нравятся отрицательные персонажи. Когда я работаю с ним как хореограф, чувствую, что ему не интересно, когда все хорошо, сладко, рафинировано. Он, конечно, все сделает, но вижу, как он скучает". Соответствует действительности?

Алексей Ягудин: Да, это правда. В сказке "Щелкунчик" я не Принц, а Мышиный король, мне интереснее все эти мыши, крысы. В "Ромео и Джульетте" я совсем не Ромео, а Меркуцио. Играть на протяжении всего спектакля влюбленность - это не по мне. Я играл Холод, злого волшебника в спектакле "Пока часы 12 бьют". Играл Попугая в "Маме" (хотя дети считали, что это петух и кричали: "О, петух побежал!"). Мне нравятся роли, где можно быть и злым, и добрым - разным, это мое внутреннее состояние. В "Кармен" мне нравится, что я не Тореадор на протяжении всего спектакля, а мой персонаж еще и вьется, кружит над героиней, как черный ворон, иногда клюнет…

Кстати

Спектакль "Кармен" будут до 22 июня показывать на сцене петербургского СК "Юбилейный". С 12 июля - в Сочи.