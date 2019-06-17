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17.06.2019 14:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге подожгли католический костел

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на улице Минеральной у Выборгского католического кладбища был совершен поджег храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление МЧС Северной столицы.

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Само здание находится на капитальном ремонте. В спасательном ведомстве отметили, что попытку поджога совершила женщина. Она использовала зажигательную смесь.

Сотрудники ГУ МЧС по Петербургу оперативно прибыли на место и потушили пожар.

Справка "РГ"

Храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы была построен в 1879 году по проекту архитектора Николая Бенуа в стиле неоготики. В годы СССР костел был закрыт, вначале там располагалось картофелехранилище, потом здание передали ЦНИЛЭ. В 1994-м году костел вернули католической церкви, но за годы использования не по назначению здание утратило все свое внутреннее убранство. По данным городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников, в 2016-м году началось восстановление здания.

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