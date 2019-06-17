В Петербурге решили штрафовать тех, кто бросает мусор мимо урны

В Петербурге планируется ввести административную ответственность для жителей и гостей города, выбрасывающих мусор на улицах. С соответствующей инициативой выступил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

На рабочем совещании с членами правительства действующий градоначальник поручил проработать этот вопрос с правоохранительными органами, сообщает пресс-служба Смольного.

Также на совещании обсуждалось, что во многих городских парках и на пляжах не хватает урн. Александр Беглов дал указание городскому комитету по благоустройству подсчитать необходимое количество урн и установить соответствующий норматив.

Кроме того, в Петербурге планируется ввести административную ответственность за плохую уборку территорий.

Этот вопрос для города крайне актуален, административное деление в Петербурге довольно сложное, и зачастую управляющие компании, муниципалитет и комитет по благоустройству не могут с уверенностью сказать, кто должен нести ответственность за поддержание в чистоте того или иного участка.

Поэтому на совещании Александр Беглов поручил комитету по благоустройству установить точные границы участков и разделить зоны ответственности. Это позволит, в случае ненадлежащей уборки территории, сразу находить структуру, которая должна следить за конкретным участком.

Предполагается, что такие меры позволят бороться с несанкционированными свалками, кроме того, будут приведены в порядок территории, которые до сих пор считаются бесхозными.