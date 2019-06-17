В Псковской области расстреляли подростков на детской площадке

В Великих Луках следователи выясняют обстоятельства, при которых неизвестный мужчина открыл огонь из пневматического оружия на детской площадке. Ранен 16-летний подросток, в Следственном комитете по Псковской области отмечают, что мальчик выжил чудом.

По данным регионального СК, несколько подростков играли в футбол на детской площадке. Неожиданно по ним открыли огонь.

Сейчас сотрудники СК и полицейские устанавливают личность злоумышленника. Также следователи обратились к жителям Великих Лук с просьбой, если они что-то знают о нападавшем, обратиться в дежурную часть и или по телефону доверия СК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расстрел подростков из пневматики региональное СК квалифицирует как "покушение на убийство".