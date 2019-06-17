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17.06.2019 16:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Псковской области расстреляли подростков на детской площадке

Текст: Вера Черенева (Псковская область)

В Великих Луках следователи выясняют обстоятельства, при которых неизвестный мужчина открыл огонь из пневматического оружия на детской площадке. Ранен 16-летний подросток, в Следственном комитете по Псковской области отмечают, что мальчик выжил чудом.

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По данным регионального СК, несколько подростков играли в футбол на детской площадке. Неожиданно по ним открыли огонь.

Сейчас сотрудники СК и полицейские устанавливают личность злоумышленника. Также следователи обратились к жителям Великих Лук с просьбой, если они что-то знают о нападавшем, обратиться в дежурную часть и или по телефону доверия СК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расстрел подростков из пневматики региональное СК квалифицирует как "покушение на убийство".

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область
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