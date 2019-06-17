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Рубрика: Экономика
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В Вологде расширили программу льготной ипотеки
Текст: Мария Голубкова (Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(7887)
Вологодская область расширяет программу льготного ипотечного кредитования - регион берет на себя субсидирование процентной ставки для всех семей с детьми, при этом купить квартиру можно будет не только в новостройках, но и на вторичном рынке.

- Мы дополнили федеральную программу, которая сегодня касается только новостроек, - рассказал глава региона Олег Кувшинников. - Но если изначально заявиться на участие в программе могли семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится второй или последующий ребенок, то сегодня я предлагаю расширить действие программы и предоставлять льготную ипотеку при рождении уже первого ребенка.

На Сахалине ипотека для семей с детьми станет более доступной

Максимальная сумма кредита по новой программе "Вологодская семейная ипотека" составляет три миллиона рублей, при этом сумма ипотечного займа не может превышать 85 процентов стоимости жилья, передаваемого в залог. За счет бюджета Вологодской области семьям компенсируется три процента от действующей ставки по ипотеке. Сначала на эти цели в казне региона было заложено 50 миллионов рублей, однако власти региона предусмотрели дополнительное финансирование.

Кстати, в этом году в области стартовала также программа "Земельный сертификат". Она предоставила многодетным семьям право выбора: получить в безвозмездное пользование земельный участок под индивидуальное жилищное строительство или денежную компенсацию - 223 тысячи 400 рублей.

Экономика Недвижимость Ипотека Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Рынок кредитования
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