Вологодская область расширяет программу льготного ипотечного кредитования - регион берет на себя субсидирование процентной ставки для всех семей с детьми, при этом купить квартиру можно будет не только в новостройках, но и на вторичном рынке.

- Мы дополнили федеральную программу, которая сегодня касается только новостроек, - рассказал глава региона Олег Кувшинников. - Но если изначально заявиться на участие в программе могли семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится второй или последующий ребенок, то сегодня я предлагаю расширить действие программы и предоставлять льготную ипотеку при рождении уже первого ребенка.

Максимальная сумма кредита по новой программе "Вологодская семейная ипотека" составляет три миллиона рублей, при этом сумма ипотечного займа не может превышать 85 процентов стоимости жилья, передаваемого в залог. За счет бюджета Вологодской области семьям компенсируется три процента от действующей ставки по ипотеке. Сначала на эти цели в казне региона было заложено 50 миллионов рублей, однако власти региона предусмотрели дополнительное финансирование.

Кстати, в этом году в области стартовала также программа "Земельный сертификат". Она предоставила многодетным семьям право выбора: получить в безвозмездное пользование земельный участок под индивидуальное жилищное строительство или денежную компенсацию - 223 тысячи 400 рублей.