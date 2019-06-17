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17.06.2019 15:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Валдайский клуб расставил приоритеты в российско-китайских отношениях

Текст: Екатерина Ясакова
Проблемы устройства мировой экономики, ее регулирования, поднятые на пленарном заседании ПМЭФ-19 в выступлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, стали темой обсуждения во многих сообществах.В частности, важным элементом мировой политики и мировой экономики является российско-китайский союз. Как в дальнейшем развивать это сотрудничество, обсудили на семинаре дискуссионной площадки клуба "Валдай".
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В контексте изменения мировой экономической архитектуры отмечена приоритетность предложений российского президента по выводу за рамки торговых и санкционных ограничений медицинских и других товаров, имеющих гуманитарное значение. Отмеченные лидерами России и Китая региональные проекты, такие, как ЕАЭС и китайская инициатива "Один пояс - один путь", наряду с другими региональными проектами в Евразии, могут дать важный импульс развитию экономики.

Также, считают эксперты, новые форматы мировых экономических отношений будут создавать региональные организации и центры интеграции, подобные Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая из организации по безопасности начинает превращаться в экономический блок. ШОС может стать серьёзным игроком в выработке правил международного взаимодействия.

В ходе дискуссии отмечалась необходимость дедолларизации, прежде всего, в связи с тем, что нынешний доллар превратился в инструмент давления эмитента на весь мир. Однако, вместе с тем, подчеркивалась и сложность этой задачи. Говорилось о том, что переход Московской биржи к торговле в юанях требует создания соответствующих условий. Так, нужен "своповый пул", способный покупать и продавать некий запас юаней, нужно дать возможность экспортерам в Китай пользоваться юанями, обменивать их на другие валюты. Едва ли, заключили эксперты, юань в ближайшее время сможет стать альтернативой доллару.

Эксперты с осторожностью высказывались о кредитной политике Китая. Заимствовать в юанях гораздо дороже, чем в долларах или даже рублях, так как китайские банки не готовы кредитовать нас по внутренним ставкам, отметили эксперты.

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Вместе с тем, отмеченные сложности могут быть решены именно в ходе региональных процессов. И на основе региональных союзов может быть постепенно создана общемировая сеть регулирования мировой экономики. Возможно, нет необходимости искать сразу какие-либо глобальные решения - они сложатся в ходе взаимодействия региональных объединений и союзов, говорилось в ходе дискуссии.

Еще одной темой обсуждения стало технологическое развитие. Си Цзиньпин заявлял, что торговые противоречия с США и воздействие на компанию Huawei могут заставить Китай предпринять "великий поход". Китай прорабатывает тему стратегического манёвра. По мнению экспертов, в этом содержится посыл к стратегическому партнёрству с Россией, который позволил бы одержать победу в этой технологической войне.

Экономика ВЭД Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород Отношения России и Китая
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