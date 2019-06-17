Власти Петербурга не дадут продать "зеленую будку" Ахматовой

Власти Санкт-Петербурга вступились за дачу Анны Ахматовой. Как рассказал на своей странице в соцсетях врио губернатора Александр Беглов, домик в Комарово на берегу Финского залива планировалось выставить на аукцион, но на это вовремя обратили внимание в Смольном.

"Недавно появились новости, что дачу Ахматовой в Комарово продадут, - сообщил Александр Беглов. - Кто станет новым владельцем, неизвестно. Это аукцион, кто больше заплатит - тот и получит. Я с этим не согласен".

По словам градоначальника, в Смольном подготовили предложение передать дачу Ахматовой в собственность города и уже направили его в Росимущество.

Речь идет о маленьком деревянном домике зеленого цвета в Комарово, который Литфонд предоставил Анне Ахматовой в 1955 году, рядом с другими легендарными писательскими дачами. Сама она называла его "будкой". Дача стала центром притяжения творческой интеллигенции. Здесь бывали Лидия Чуковская, Дмитрий Лихачев, Натан Альтман, Фаина Раневская, Марк Эрмлер, Александр Прокофьев и многие другие.

Идею передать ахматовскую "зеленую будку" городу петербуржцы встретили с энтузиазмом. Под постом об этом есть комментарии с благодарностями и предложениями о создании здесь небольшого музея - например, о дачной жизни петербургской интеллигенции.