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17.06.2019 15:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Власти Петербурга не дадут продать "зеленую будку" Ахматовой

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Власти Санкт-Петербурга вступились за дачу Анны Ахматовой. Как рассказал на своей странице в соцсетях врио губернатора Александр Беглов, домик в Комарово на берегу Финского залива планировалось выставить на аукцион, но на это вовремя обратили внимание в Смольном.

Фото: Из архива Елены Якович
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"Недавно появились новости, что дачу Ахматовой в Комарово продадут, - сообщил Александр Беглов. -  Кто станет новым владельцем, неизвестно. Это аукцион, кто больше заплатит - тот и получит. Я с этим не согласен".

По словам градоначальника, в Смольном подготовили предложение передать дачу Ахматовой в собственность города и уже направили его в Росимущество.

Речь идет о маленьком деревянном домике зеленого цвета в Комарово, который Литфонд предоставил Анне Ахматовой в 1955 году, рядом с другими легендарными писательскими дачами. Сама она называла его "будкой". Дача стала центром притяжения творческой интеллигенции. Здесь бывали Лидия Чуковская, Дмитрий Лихачев, Натан Альтман, Фаина Раневская, Марк Эрмлер, Александр Прокофьев и многие другие.

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Идею передать ахматовскую "зеленую будку" городу петербуржцы встретили с энтузиазмом. Под постом об этом есть комментарии с благодарностями и предложениями о создании здесь небольшого музея - например, о дачной жизни петербургской интеллигенции.

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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