Гарик Сукачев и Сергей Лазарев выступят на фестивале "Таврида"

Гарик Сукачев и Сергей Лазарев выступят на арт-фестивале "Таврида", который пройдет с 20 по 26 августа в бухте Капсель близ крымского Судака.

- Будут абсолютно разные российские исполнители первой величины - от Гарика Сукачева до Сергея Лазарева. Кроме этого, состоятся световое шоу, фейерверки, литературный, театральный и джазовый фестивали, ночь Comedy, выставки современного искусства, открытые кинопоказы, - цитирует ТАСС руководителя проекта "Таврида" Сергея Першина.

На фестивале будут работать восемь арт-кварталов, посвященных искусству, архитектуре и дизайну, народному творчеству, музыке, кино и театру, танцам, КВН, здоровому образу жизни и волонтерству в сфере культуры.

- Фестиваль станет самым большим в России кастингом в сфере культуры: кино и театра, изобразительного искусства и музыки, - отметил организатор.