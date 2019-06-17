На Кубани улучшили статистику раннего выявления рака

В районах Краснодарского края открыли семь центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), которые с мая этого года уже успели принять первых 200 пациентов.

До конца года и в следующем планируется открыть еще девять таких центров. Вместе с регулярными выездами краевых онкологов в отдаленные поселки и крупные города края открытие ЦАОПов стало элементом масштабной скрининговой программы по диагностике и лечению болезни на ранних стадиях. Каких результатов удалось достичь врачам благодаря этой программе, разбирался корреспондент "РГ".

На Кубани уже восемь лет практикуют выезды команды онкологов краевого диспансера N 1 раз в месяц в разные районы для профилактических осмотров жителей. Во время этих регулярных акций прием ведут маммологи, онкоурологи, онкопроктологи, ЛОР-онкологи, дерматоонкологи, врачи ультразвуковой диагностики. Причем специалисты привозят с собой и самое современное оборудование: созданы специальные передвижные комплексы на базе грузовиков, где посетителя не просто осмотрят, но "просканируют" его органы, возьмут экспресс-анализы. За время таких выездных акций врачи побывали в 44 (из существующих 48) муниципальных образованиях края и осмотрели около 400 тысяч кубанцев.

- Только за 2018 год на Кубани впервые диагностировано более 26 тысяч случаев злокачественных опухолей всех локализаций, - рассказывает главный онколог Краснодарского края, главный врач клинического онкологического диспансера N 1 Роман Мурашко. - У 58,8 процента пациентов болезнь выявили на начальных стадиях. И этот показатель выше, чем в среднем по России (55,6 процента). Около трети из выявленных заболеваний диагностировано в ходе проведения выездных профилактических акций, диспансеризации и в смотровых кабинетах поликлиник по месту жительства.

Врачи не устают повторять, что на ранней стадии рак полностью излечивается в 90 процентах случаев. Поэтому чрезвычайно важно вовремя и регулярно обследоваться, особенно людям, перевалившим полувековой рубеж.

- Мы стараемся сделать все возможное, чтобы привлечь население края к регулярным профилактическим осмотрам: продлеваем часы работы смотровых кабинетов в поликлиниках, проводим дни открытых дверей, выезжаем в отдаленные районы Кубани, - подчеркивает Роман Мурашко.

Около трети новых случаев рака диагностировано во время выездных акций, диспансеризации и в смотровых кабинетах поликлиник

Скрининговая программа выявления онкологических заболеваний продолжилась в крае и в этом году. По данным регионального минздрава, в феврале-марте 2019 года в рамках диагностического проекта "Кубань против рака" были проведены Недели мужского и женского здоровья. Они проходили на базе поликлиник во всех городах и районах края. Жители могли приходить на осмотр бесплатно и без направления терапевта. За две недели врачей-онкологов посетили 34,2 тысячи человек. У 650 из них были диагностированы злокачественные новообразования, и еще выявлено более 1300 предраковых заболеваний.

Конечно, выявление опасной болезни на ранних стадиях, когда ее еще можно вылечить, перевернуло судьбы многих людей. Ярким и типичным примером является история 37-летней Натальи из Ленинградского района Кубани. Красивая женщина и мама двух замечательных школьниц услышала по радио выступление врача-онколога, который приглашал посетить смотровые кабинеты поликлиник по месту жительства. До этого Наталья восемь лет не обращалась к врачам - семья, дети, работа... А тут медики сами приглашают. Решила пойти.

4 миллиарда рублей выделили в крае на раннее выявление рака

Во время осмотра врач заподозрила новообразование в груди Натальи и отправила пациентку на дополнительное обследование. В онкодиспансере Ейска подтвердили диагноз - рак молочной железы. Для молодой женщины это был особенно сильный удар: ведь если речь будет идти об удалении органа, это изменит всю ее судьбу. Как ходить на работу, как отреагирует муж? Наталья провела не одну бессонную ночь, узнав диагноз. Однако затем врачи нашли элегантное решение. Учитывая особенности развития опухоли, раннюю стадию и размер новообразования, решили сделать лампэктомию - органосохраняющую операцию, при которой иссекается наименьшее количество ткани. Наталья провела в диспансере всего два дня во время операции, а еще через неделю ей назначили лучевую терапию, чтобы уничтожить все очаги рака, которые могли остаться после удаления основной опухоли.

Сейчас, спустя год после этой истории, врачи могут с уверенностью сказать, что Наталья полностью вылечилась. Она осталась не только здоровой, но и красивой женщиной, без физических изъянов. Во многом этого удалось достичь благодаря скрининговой программе, действующей в регионе.

Принципиально новым этапом в диагностике и лечении болезни на ранних стадиях стало открытие на Кубани центров амбулаторной онкопомощи. Первые ЦАОПы появились в Анапе, Выселковском, Белореченском, Крымском, Лабинском и Ленинградском районах. С 1 июля они откроются в Ейске и Динском районе, а к 2020 году - еще в семи других районах. Таким образом, к 2021 году в крае должны работать 16 центров. Они создаются в рамках Национального проекта "Здравоохранение" и позволяют пациентам проходить углубленное обследование и химиотерапию по назначению врача в городах и поселках по месту жительства, а не ехать для этого в краевую клинику, что для многих и неудобно, и дорого.

Все центры оснащены современным оборудованием для оказания помощи больным с онкологией. Это аппараты для компьютерной томографии и УЗИ экспертного класса, фиброколоноскоп, видеоэндоскопический гастроскоп, вытяжной шкаф с ламинарными потоками.

- Новое оборудование дает возможность провести дообследование пациентов, направленных из поликлиник и офисов врачей общей практики с подозрением на рак, - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края. - Таким образом, диагноз будет подтвержден быстро, а лечение начнется своевременно.