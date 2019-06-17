В Астрахани выпускники получили ноль по ЕГЭ из-за "неправильной" ручки

В Астраханской области трое выпускников получили нулевые баллы за ЕГЭ по математике. Как сообщили в региональном министерстве образования, экзаменационные бланки одиннадцатиклассники заполнили не так, как того требовал регламент, и работы не удалось отсканировать. В итоге они были аннулированы.

После получения неожиданных результатов минобр организовал проверку, согласно результатам которой выяснилось, что все дело в ручках, которые купили ребята для заполнения экзаменационных работ. Об этом сообщила пресс-служба министерства на своей странице ВКонтакте.

- Согласно порядку проведения экзамена у участника должна быть гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета. При использовании иной ручки есть большая вероятность потери написанного текста работы во время сканирования и, как следствие, получения 0 баллов. В настоящее время министерством прорабатываются технологические решения данной проблемы. Ребятам сейчас необходимо подать апелляцию, - отметила замминистра образования и науки региона Елена Дудина.

А министр образования Астраханской области Виталий Гутман официально заявил о том, что принято окончательное решение: работы школьников, заполненные "не той" пастой будут рассмотрены конфликтной комиссией в полном объеме.