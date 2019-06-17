В Азове потушили пожар в матрасном цехе

Пожар в цехе по производству матрасов в городе Азове полностью ликвидировали, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Ростовской области.
После того, как на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в промзоне, пожару последовательно присвоили сначала второй, а потом третий ранг.
Один человек пострадал.
В 13:19 по московскому времени огонь удалось локализовать на площади 2300 квадратных метров. А в 14:13 пожар погасили окончательно.
В борьбе с пламенем участвовали 68 сотрудников МЧС и 19 машин.