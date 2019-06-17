В Геленджике туристка упала с 20-метровой скалы

В городе-курорте Геленджик спасатели подняли с берега пострадавшую при падении с 20-метровой скалы 51-летнюю туристку. Об этом "РГ" сообщили сегодня в Краснодарской краевой аварийно-спасательной службе "Кубань-СПАС".

По словам спасателей, происшествие случилось в селе Джанхот, находящегося на берегу Черного моря в окрестностях Геленджика. Туристка из Хабаровска, отдыхавшая в кемпинге "Голубая бездна", ночью вышла из своей палатки, оступилась и скатилась с 20-метрового обрыва на каменистый берег.

"Прибывшие специалисты с помощью альпинистского снаряжения и носилок транспортировали пострадавшую вверх по крутому склону примерно 150 метров. При падении она сломала руку, а еще пожаловалась на боли в позвоночнике. Женщину передали врачам "скорой помощи", - рассказали в пресс-службе ведомства.