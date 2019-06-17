Челябинского полицейского обвинили в домогательствах

В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах. Правонарушение было выявлено в ходе внутренней проверки регионального главка полиции.

Как сообщает пресс-служба челябинского управления МВД, в ходе оперативных мероприятий сотрудники службы внутренней безопасности обнаружили факт превышения должностных полномочий сотрудником Чебаркульского отделения полиции. Он совершил противоправные деяния в отношении личного состава. Материалы дела были переданы в Следственный комитет, а полицейский уволен по отрицательным мотивам.

Следователи возбудили уголовное дело. Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СК, сотруднику полиции предъявлено обвинение по части 1 статьи 133 УК РФ "Понуждение к действиям сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества". Количество потерпевших, проходящих по данному делу, не уточняется.