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17.06.2019 11:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Челябинского полицейского обвинили в домогательствах

Текст: Мария Гафурова

В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах. Правонарушение было выявлено в ходе внутренней проверки регионального главка полиции.

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Как сообщает пресс-служба челябинского управления МВД, в ходе оперативных мероприятий сотрудники службы внутренней безопасности обнаружили факт превышения должностных полномочий сотрудником Чебаркульского отделения полиции. Он совершил противоправные деяния в отношении личного состава. Материалы дела были переданы в Следственный комитет, а полицейский уволен по отрицательным мотивам.

Следователи возбудили уголовное дело. Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СК, сотруднику полиции предъявлено обвинение по части 1 статьи 133 УК РФ "Понуждение к действиям сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества". Количество потерпевших, проходящих по данному делу, не уточняется.

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