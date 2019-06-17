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17.06.2019 09:10
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Фото: В Екатеринбурге устроили большое боксерское шоу

Текст: Екатерина Призова
Фото: Татьяна Андреева

Второй Всемирный боксерский форум завершился в Екатеринбурге. Главы и представители спортивных организаций и промоутерских компаний обсудили стратегию развития единоборств, а кульминацией стало большое боксерское шоу.

"Мы договорились о создании поясов WBA Russia и IBF Russia, чтобы были рейтинги, было взаимодействие между промоутерами и менеджерами", - цитирует РИА Новости генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.

Фото: REUTERS
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Кстати, на форуме подержали его идею создать глобальный фонд помощи боксерам. "Эта инициатива поможет самим спортсменам и принесет уважение всему боксерскому сообществу", - отметил президент Международной боксерской федерации Дэррил Пиплз.

В последний день форума на арене КРК "Уралец" прошло шоу тяжеловесов, в котором шесть из семи поединков стали титульными на пояса WBC, WBO, IBF и WBA.

Открыл турнир бой между Фатимой Дудиевой из Беслана и Тамарой Мелконян из Москвы (победила представительница Северной Осетии).

В главном событии вечера Илунгу Макабу из Конго техническим нокаутом в пятом раунде одержал победу над россиянином Дмитрием Кудряшовым и стал обладателем титула WBC Silver.

Между тем

В рамках форума прошел благотворительный аукцион: удалось собрать более 12 миллионов рублей в поддержку детей с онкологическими заболеваниями.

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