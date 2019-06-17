Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи

Ямал, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области стали лидерами рейтинга по благосостоянию семей. Внизу списка оказались Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, Чечня.

Для расчета брался остаток от зарплаты после необходимых расходов по данным Росстата. Максимальный остаток полной семьи с двумя детьми, согласно исследованию, составляет 44,3 тысяч рублей (это среднее значение по стране). Вверху списка регионов, находящихся выше этой отметки, ЯНАО: автономный округ занимает первое место восьмой год подряд и 2018-й исключением не стал.

"По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости

Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров столица с показателем 102,4 тысячи рублей.

Кстати, в список регионов, где остаток превышает 50 тысяч рублей, вошла среди прочих соседствующая с Ямалом Югра.

У семей, живущих на территории регионов-аутсайдеров, после всех выплат остается в лучшем случае менее 10 тысяч рублей. По итогам 2018 года в этот список вошли Псковская область (9,9 тысячи рублей), Ивановская область (9,8 тысячи рублей) и Кабардино-Балкарская Республика (6 тысяч рублей).

"Результаты исследования говорят о том, что, несмотря на улучшение благосостояния российских семей, разрывы между материальным положением бедных и богатых регионов по-прежнему огромны и продолжают увеличиваться ", - резюмируют аналитики.