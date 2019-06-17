Новости

Выезд на встречную полосу спровоцировал ДТП на Ставрополье 11:42
Бывший посол РФ в Беларуси Бабич назначен замминистра экономического развития 11:39
В Новосибирском метро подросток упал на рельсы из-за смартфона 11:39
Мошенники продали американцу вместо виллы газон шириной 30 сантиметров 11:37
Кот Алибасова Чуча начал зарабатывать сотни тысяч долларов 11:33
В Азербайджане произошла стрельба на рынке, четыре человека погибли 11:32
В столичном метро пассажир забыл пакет с деньгами 11:26
Mitsubishi сертифицировала семиместный Outlander для России 11:22
В Кирове возбуждено уголовное дело по факту вредных выбросов в воздух 11:17
Анна Семенович сильно отравилась и попала под капельницу 11:14
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах 11:12
В кузбасском парке "взбесилось" колесо обозрения 11:12
Авиакомпанию наказали после жалобы группы "Чайф" на жару в самолете 11:06
Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи 10:54
Новый Geely Emgrand GS для России не удивит 10:45
В Ханты-Мансийске пьяные подростки устроили драку в торговом центре 10:43
Более ста бывших крымчан попросили гражданство России 10:43
В Хабаровском крае осудили ударившую второклассника учительницу 10:43
В Аргентине, Уругвае и Парагвае восстановлено электроснабжение 10:41
МиГ создаст тяжелый ударный беспилотник 10:37
На Ставрополье шесть человек пострадали в ДТП с шестью авто 10:35
Лукашенко проведет переговоры с президентом Египта 10:31
Гарик Сукачев и Сергей Лазарев выступят на фестивале "Таврида" 10:22
Сотня самолетов и вертолетов примет участие в учениях на юге России 10:20
Новосибирские спасатели освободили застрявших в гудроне щенков 10:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
17.06.2019 10:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ямал, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области стали лидерами рейтинга по благосостоянию семей. Внизу списка оказались Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, Чечня.

Для расчета брался остаток от зарплаты после необходимых расходов по данным Росстата. Максимальный остаток полной семьи с двумя детьми, согласно исследованию, составляет 44,3 тысяч рублей (это среднее значение по стране). Вверху списка регионов, находящихся выше этой отметки, ЯНАО: автономный округ занимает первое место восьмой год подряд и 2018-й исключением не стал.

Фото: iStock
В какой стране женщины зарабатывают значительно меньше мужчин

"По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости

Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров столица с показателем 102,4 тысячи рублей.

Кстати, в список регионов, где остаток превышает 50 тысяч рублей, вошла среди прочих соседствующая с Ямалом Югра.

У семей, живущих на территории регионов-аутсайдеров, после всех выплат остается в лучшем случае менее 10 тысяч рублей. По итогам 2018 года в этот список вошли Псковская область (9,9 тысячи рублей), Ивановская область (9,8 тысячи рублей) и Кабардино-Балкарская Республика (6 тысяч рублей).

"Результаты исследования говорят о том, что, несмотря на улучшение благосостояния российских семей, разрывы между материальным положением бедных и богатых регионов по-прежнему огромны и продолжают увеличиваться ", - резюмируют аналитики.

Общество Семья и дети Общество Соцсфера Социология Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад УрФО ХМАО УрФО ЯНАО ДФО Чукотский АО ЦФО Москва ДФО Магаданская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Более ста бывших крымчан попросили гражданство России
Бывший посол РФ в Беларуси Бабич назначен замминистра экономического развития
Приехавший в Москву глава Дагестана попал в больницу
СМИ: В России может появиться ГОСТ для маркировки продуктов
The New York Times ответила на обвинения Трампа в измене