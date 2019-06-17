Уже 1266 многодетных семей Югры получили выплаты на погашение ипотеки

Молодые многодетные семьи Югры продолжают получать единовременные выплаты из бюджета региона на погашение жилищного займа.

Сегодня уже 1266 семьям региона предоставлена такая помощь. Средний размер выплаты составил 1 миллион 250 тысяч рублей.

Напомним, решение о предоставлении единовременной денежной выплаты на погашение жилищного займа было принято на заседании правительства региона под руководством губернатора Югры Натальи Комаровой 30 апреля.

Глава региона тогда подчеркнула, что единовременную выплату получат все многодетные молодые семьи- участники государственной программы "Развитие жилищной сферы" по данным на 1 января 2019 года и заключившие сделки на приобретение жилья до 1 июля нынешнего года. В общей сложности на эти цели из региональной казны будет направлено 1,7 миллиарда рублей.

- В рамках указов президента в Югре с 2018 года реализуется проект "Десятилетие детства", - напомнила Наталья Комарова. - В прошлом году были приняты важнейшие федеральные законы по финансовой поддержке семей: о выплатах при рождении первого и второго ребенка, продлен срок действия материнского капитала до конца 2021 года, расширены возможности его использования. Реализуется программа субсидирования ипотечных кредитов для семей с детьми. Региональный план мероприятий синхронизирован с федеральным документом, содержит более сотни решений по поддержке материнства и детства.

Глава региона напомнила, что 2019 год в Югре объявлен Годом семьи. А это означает мобилизацию всех ресурсов для создания условий развития семей, проживающих в регионе.

- Решение об очередной мере поддержки, безусловно, имеет большое значение для молодых многодетных семей. Очередь по государственной программе сократится, - отметила Наталья Комарова.

Директор департамента социального развития Югры Светлана Давиденко особо подчеркивает, что выплата предоставляется в беззаявительном порядке. Ее размер рассчитывается в зависимости от суммы остатка основного долга по ипотечному кредиту. Но при этом он не превышает размер субсидии, предоставляемой молодым семьям - участникам программы "Развитие жилищной сферы".

Мера поддержки предоставляется югорчанам, являющимся получателями ежемесячного пособия для многодетных семей по состоянию на 30 апреля 2019 года до 31 июля.

Конечно, политику властей, направленную на поддержку семей, приветствуют сами представители многодетных молодых семей.

Так, председатель Няганского родительского комитета "В помощь семье", мама четверых детей Анна Ермакова подчеркнула:

- Это значимая поддержка для молодых семей, ведь очень многие при рождении второго ребенка испытывают существенные финансовые трудности. Выплата разгружает семейный бюджет, улучшает качество жизни и приведет в конечном итоге к увеличению рождаемости.

Председатель правления Когалымского центра кратковременного пребывания для детей и инвалидов многодетная мама Лилия Курамшина отметила, что в Югре сформирована эффективная социальная система, позволяющая многодетным семьям получать различные меры поддержки, включая первоочередное предоставление мест в детских садах, бесплатное питание и т. д.