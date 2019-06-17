Уже 1266 многодетных семей Югры получили выплаты на погашение ипотеки

Новости

Сборная Уругвая разгромила команду Эквадора на старте Кубка Америки 13:12
В Кировской области задержали двоих мужчин за убийство супружеской пары 13:12
В Севастополе силачи подняли в паре рекордные 815 килограммов 13:11
Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana 13:05
"Огневую карусель" российских Ми-24П сняли на видео в Сирии 13:04
8000-летние петроглифы найдены в крупнейшем метеоритном кратере Земли 13:01
В Азове загорелся матрасный цех 12:45
Александр Калягин назвал слухи о своей госпитализации "глупостями" 12:40
Зафиксирован резкий рост ипотечного кредита у заемщиков старше 65 лет 12:35
"Люди в черном" возглавили российский прокат 12:33
Бой на сверхзвуке: полеты Су-27 и Су-30 на малых высотах сняли на видео 12:31
Экс-министра спорта Прикамья осудили за превышение полномочий 12:30
В Беларуси готовятся к совместному учению с РФ "Щит Союза - 2019" 12:27
В Ленобласти школьник получил ожог при проведении опыта по химии 12:25
В Крыму объяснили желание бывших крымчан получить гражданство РФ 12:23
ЦБ запустил портал об экономических и финансовых исследованиях 12:15
ВЦИОМ: Россияне поддерживают желание подростков работать 12:09
В Германии ответили США на шантаж из-за "Северного потока-2" 12:08
Три человека пострадали при обрушении моста под Костромой 12:08
Москвичи увидят земляничную луну 12:06
Названы самые популярные города для медицинского туризма 12:06
Новейший зенитный комплекс "Сосна" показали на видео 12:02
Названы автомобили, считающиеся лишь средством передвижения 12:02
Госдума поручит ФАС проверить навязывание страховок банками 11:57
В Нижневартовске из-за молнии случился пожар на газозаправочной станции 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
17.06.2019 11:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Уже 1266 многодетных семей Югры получили выплаты на погашение ипотеки

Текст: Елена Панова
Молодые многодетные семьи Югры продолжают получать единовременные выплаты из бюджета региона на погашение жилищного займа.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня уже 1266 семьям региона предоставлена такая помощь. Средний размер выплаты составил 1 миллион 250 тысяч рублей.

Напомним, решение о предоставлении единовременной денежной выплаты на погашение жилищного займа было принято на заседании правительства региона под руководством губернатора Югры Натальи Комаровой 30 апреля.

Глава региона тогда подчеркнула, что единовременную выплату получат все многодетные молодые семьи- участники государственной программы "Развитие жилищной сферы" по данным на 1 января 2019 года и заключившие сделки на приобретение жилья до 1 июля нынешнего года. В общей сложности на эти цели из региональной казны будет направлено 1,7 миллиарда рублей.

Фото: iStock
В Югре будут вручать подарки новорожденным

- В рамках указов президента в Югре с 2018 года реализуется проект "Десятилетие детства", - напомнила Наталья Комарова. - В прошлом году были приняты важнейшие федеральные законы по финансовой поддержке семей: о выплатах при рождении первого и второго ребенка, продлен срок действия материнского капитала до конца 2021 года, расширены возможности его использования. Реализуется программа субсидирования ипотечных кредитов для семей с детьми. Региональный план мероприятий синхронизирован с федеральным документом, содержит более сотни решений по поддержке материнства и детства.

Глава региона напомнила, что 2019 год в Югре объявлен Годом семьи. А это означает мобилизацию всех ресурсов для создания условий развития семей, проживающих в регионе.

- Решение об очередной мере поддержки, безусловно, имеет большое значение для молодых многодетных семей. Очередь по государственной программе сократится, - отметила Наталья Комарова.

Директор департамента социального развития Югры Светлана Давиденко особо подчеркивает, что выплата предоставляется в беззаявительном порядке. Ее размер рассчитывается в зависимости от суммы остатка основного долга по ипотечному кредиту. Но при этом он не превышает размер субсидии, предоставляемой молодым семьям - участникам программы "Развитие жилищной сферы".

Фото: iStock
В Югре создадут свой "Артек" для одаренных детей

Мера поддержки предоставляется югорчанам, являющимся получателями ежемесячного пособия для многодетных семей по состоянию на 30 апреля 2019 года до 31 июля.

Конечно, политику властей, направленную на поддержку семей, приветствуют сами представители многодетных молодых семей.

Так, председатель Няганского родительского комитета "В помощь семье", мама четверых детей Анна Ермакова подчеркнула:

- Это значимая поддержка для молодых семей, ведь очень многие при рождении второго ребенка испытывают существенные финансовые трудности. Выплата разгружает семейный бюджет, улучшает качество жизни и приведет в конечном итоге к увеличению рождаемости.

Председатель правления Когалымского центра кратковременного пребывания для детей и инвалидов многодетная мама Лилия Курамшина отметила, что в Югре сформирована эффективная социальная система, позволяющая многодетным семьям получать различные меры поддержки, включая первоочередное предоставление мест в детских садах, бесплатное питание и т. д.

Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Экс-посол РФ в Беларуси Бабич назначен замглавы Минэкономразвития
В Крыму объяснили желание бывших крымчан получить гражданство РФ
В Германии ответили США на шантаж из-за "Северного потока-2"
Приехавший в Москву глава Дагестана попал в больницу
СМИ: В России может появиться ГОСТ для маркировки продуктов